11. Covid long : dans les pas d'un médecin face à ses premiers malades (Partie 1)

Comment réagir quand on a un problème de santé que personne ne comprend ? C'est le cas d'une jeune femme de 27 ans dont l'histoire nous est racontée par le docteur Marc Pineton de Chambrun, dans ce nouvel épisode de "Symptômes". Il y a deux ans, cette étudiante en droit avec une vie on ne peut plus normale, a soudain été prise de violentes nausées avant de commencer à vomir, quasiment toute la journée. La jeune femme consulte tous azimuts mais les médecins généralistes et gastro-entérologues consultés ne trouvent rien. A bout de forces, elle se présente aux urgences de la Pitié-Salpêtrière avant d'être transférée dans le service de médecine interne. C'est là-bas que le docteur Marc Pineton de Chambrun et son équipe vont démarrer une enquête médicale pour tenter de l'aider. Découvrez "Symptômes", le nouveau podcast natif RTL qui vous emmène dans le cabinet d'un médecin confronté un jour à un cas mystérieux, à des symptômes parfois jamais vus ailleurs.