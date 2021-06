Le mariage est-il le plus beau jour de notre vie ?

Lecture - 35m46s

On en rêve parfois quand on est petit, un peu comme un conte de fée qu'on nous a raconté. Mais derrière la robe, les paillettes, l'alliance, et le beau buffet, le mariage est-il vraiment le plus beau jour de notre vie ?



Invités :

- Virginie Girod, docteur en histoire, spécialiste des femmes et de la sexualité

- Monique de Kermadec, psychologue et psychanalyste



