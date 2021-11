INÉDIT - Désire-t-on encore assez ?

Lecture - 7m40s

Le désir a plein de visages : amoureux, sexuel, matériel... Le désir, c'est l'envie. Mais quand je désire quelqu'un ou quelque chose qu'un autre possède et que je n'atteindrais jamais, il se teinte alors de jalousie. Aujourd'hui, c'est pratique. Le désir est rassasié en un clic. En amour, une, deux, trois applications de rencontres et hop, une multitude de possibilités. Sommes-nous certains qu'il s'agisse encore de désir qu'on le fondement même de ce dernier se situe dans le délire douloureux de son attente ? Perdons nous le goût de notre désir et pourrions-nous être heureux sans lui ? Et d'ailleurs, qu'en disent les philosophes ?