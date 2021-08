INÉDIT - Peut-on vraiment être soi ?

Lecture - 9m43s

Notre société est régie par des codes et des règles pour vivre ensemble. Il nous faut nous reconnaître et nous identifier, quitte à coller des étiquettes. Suis-je perçu tel que je suis vraiment ou ne serais-je pas en train de renoncer à une partie de moi pour plaire, être aimé, ne pas faire de vagues ? En deux mots, être ce que l'on attend de moi ? Notre société est en pleine révolution. On veut être soi et on le revendique. Sur le papier, c'est magnifique. Mais la société est-elle réellement prête à nous accepter telles que nous sommes et nous, pouvons nous vraiment y parvenir ? D'ailleurs, qu'en disent les philosophes ?