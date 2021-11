Être soi : les conseils de Sartre et Kant pour oser s'affirmer

PODCAST - On veut être soi et on le revendique. Sur le papier, c'est magnifique. Mais la société est-elle réellement prête à nous accepter telles que nous sommes et pouvons-nous vraiment y parvenir ?

publié le 06/08/2021 à 07:16