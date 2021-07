Flavie Flament célèbre la dernière de "On est fait pour s'entendre"

Lecture - 36m01s

Après 10 ans d'antenne, l'émission de Flavie Flament "On est fait pour s'entendre" tire sa révérence. Une émission chargée en émotion, dans laquelle le mot "merci" fut au cœur des attentions. Des rires, de la joie, et même quelques surprises...



Invitée :

- Cécile Guéret, thérapeute gestalt



Flavie Flament vous propose un magazine qui prend le pouls de la société ! Des sujets qui nous concernent tous, de l'interactivité, du partage, de l'enrichissement, de la bonne humeur... : c'est tout ça « On est fait pour s'entendre ! »



Ecoutez On est fait pour s'entendre avec Flavie Flament du 02 juillet 2021