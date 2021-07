INÉDIT - Peut-on être authentique sur les réseaux sociaux ?

Lecture - 9m10s

Il ne fait plus aucun doute que les réseaux sociaux sont un vecteur de communication et d'ouverture. Saliver devant des photos de plats délicieux, voyager depuis notre canapé, nous informer quasi en temps réel sur l'actualité des uns et des autres sont maintenant possibles. Mais est-ce que ce n'était pas avant ? Quand il n'y avait pas la course à la plus belle vie, à la plus belle photo, au plus grand nombre de likes, de commentaires et de followers. Nous sommes déjà narcissiques et tout cela ne nous aide pas. Si les réseaux sociaux nous ont permis de nouer des liens avec des millions d'internautes, cette vie virtuelle était réelle. Pouvons-nous être authentiques sur les réseaux sociaux ? Et les philosophes ? Auraient-il eu un compte Instagram ?