INÉDIT - Peut-on être heureux sans ami ?

Lecture - 7m12s

Pendant le confinement, on a appris, un peu contraints et forcés, à tirer un trait sur certaines relations sociales. Et on a décidé de poser la question au philosophe Gilles Vervisch : peut-on être heureux sans amis ? "C'est difficile, c'est tout un entraînement. Mais il y a des philosophes de l'Antiquité, en particulier les stoïciens, auxquels on reprochait d'avoir une morale un peu égoïste et qui, justement, nous apprenaient à vivre sans amis, et de manière générale, sans s'attacher à rien ni personne", explique le philosophe.



Il y a toujours chez les penseurs grecs cette idée d'autarcie de se suffire à soi même. Mais d'autres ne sont pas du tout sur cette ligne, ajoute Gilles Vervisch. "Aristote, par exemple, qui dit que l'homme est un animal politique, un animal social et sociable. C'est à dire que selon lui, non seulement nous avons besoin de vivre avec nos semblables, mais nous en avons même envie"...



