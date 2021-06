Doit-on forcément connaître ses origines lors de l'adoption pour se construire ?

Lecture - 34m33s

A-t-on besoin de connaître ses origines pour se construire ? Si la question mérite d'être posée, les avis divergent...



Invités :

- Fanny Cohen Herlem, pédopsychiatre, psychanalyste. Elle travaille en Protection de l'Enfance et sur les problématiques liées à l'adoption



