L'amour à sens unique est-il sans espoir ?

Lecture - 40m53s

On dit souvent qu'il faut être deux pour être amoureux. Pourtant, l'amour à sens unique est réel, et ses relations peuvent se révéler extrêmement puissantes et structurantes dans notre apprentissage de l'amour.



Invités :

- Sophie Cadalen, psychanalyste et écrivaine

- Gilbert Bou Jaoudé, médecin sexologue, directeur scientifique des plate-forme de téléconsultation charles.co et Mia.co (dédiés à la sexualité des hommes et des femmes)



