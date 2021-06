Le syndrome du nid vide est-il une étape obligatoire pour tous les parents ?

Lecture - 40m23s

Pour certains parents, la vie s'arrête quand les oisillons s'envolent, quand les enfants se tournent vers leurs avenirs. Pourquoi ces moments qui s'inscrivent dans l'ordre des choses paraissent-ils particulièrement douloureux ?



Invités :

- Nicole Prieur, psychothérapeute et philosophe

- Philippe Besson, romancier, auteur du livre- "Le dernier enfant"



23 juin 2021