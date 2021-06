Société : avons-nous tous besoin d'avoir des voisins ?

Lecture - 36m52s

Que l'on vive sur le même pallier, au-dessus ou en-dessous ou dans la maisons d'a côté; le meilleur comme le pire sont possibles quand on cohabite avec des inconnus. Mais avons-nous tous besoin d'avoir des besoins ?



Invités :

- Jean-François Marmion, psychologue

- Nathan Stern, sociologue



