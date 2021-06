Faut-il suivre notre instinct ?

Lecture - 41m55s

"Le génie réside dans l'instinct", disait Nietzsche. Cet instinct qui nous dit instantanément de faire confiance, d'y aller, de nous méfier ou encore de choisir telle possibilité plutôt qu'une autre. Alors, doit-on le suivre ? Peut-on se fier à notre instinct ?



Invités :

- Flavia Mazelin, journaliste et conseillère éditoriale à Psychologies Magazine

- Gilles Vervisch, philosophe

- Florent Pagny en live



