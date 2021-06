Les belles-mères sont-elles toujours source de conflit ?

Lecture - 33m21s

Selon un proverbe français, le mariage, "ce n'est pas la mer à boire, mais la belle-mère à avaler". Cette belle-mère, celle qui a mis au monde celle que nous aimons, celle qui rentre parfois dans l'équation d'une nouvelle union. Alors, comment composer avec ces belles-mères ? Sont-elles toutes source de conflit ?



Invitées :

- Béatrice Copper-Royer, psychologue clinicienne,

- Mathilde Effosse, journaliste et auteur pour des séries "drôles"



Ecoutez On est fait pour s'entendre avec Flavie Flament du 16 juin 2021