À quinze jours des vacances d'été, plus de 6 français sur 10 déclarent avoir du poids à perdre. Sommes-nous tous obsédés par notre corps ? Alors que le fantasme sur le "thigh gap" (l'espace vide entre les cuisses que possèdent certaines femmes lorsqu'elles se tiennent debout) et les transformations corporelles extrêmes refont surface sur les réseaux sociaux, l'obsession du régime et de la minceur peut avoir des conséquences très graves.



Invités :

- Solveig Darrigo-Dartinet, dietéticienne-nutrionniste

- Laurence Haurat, psychologue, nutritionniste



