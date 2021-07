20. Antonio Ferrara : comment "le roi de la belle" a finalement été arrêté

Le 1er novembre 2004, Géraldine Giraud, 36 ans, comédienne et fille de l'acteur Roland Giraud, et Katia Lherbier, 32 ans, assistante sociale et chanteuse dans un groupe de rock, passent ensemble un week-end dans l'Yonne. Les deux femmes se sont rencontrées quelques jours auparavant par l'intermédiaire de Marie-Christine Van Kempen, la tante de Géraldine et colocataire de Katia. Géraldine et Katia sont tombées immédiatement amoureuses. Mais à partir du 2 novembre, les deux femmes ne donnent plus signe de vie. Les Voix du crime sont avocat(e)s, enquêteur(ice)s, proches de victimes suspects ou coupables. Ces témoins clés se confient au micro de Diane Douzillé, Nathalie Renoux, Jérôme Florin et Jean-Alphonse Richard, nos experts en affaires judiciaires.