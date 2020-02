Taylor Swift : 3 raisons de regarder le documentaire Netflix sur son parcours

publié le 09/02/2020 à 09:01

Guitare ou piano : sur les premières images tournées au caméscope, on l'aperçoit à peine âgée de treize ans interprétant ses premières chansons originales. À cette époque, la jeune et confiante Taylor Swift, à la longue chevelure blonde, rêvait déjà de devenir une star de la musique. Une détermination qui a payé : vingt ans plus tard, en 2019, l'interprète réputée pour ses chansons d'amour, a été désignée artiste de la décennie par les American Music Awards.

En une dizaine d'années, Taylor Swift est passée d'enfant-star, idole des adolescentes, à icône féministe et engagée dont les places de concerts s'arrachent. C'est ce parcours, spectaculaire, qui est au cœur de Miss Americana, le documentaire Netflix consacrée à la carrière de la chanteuse.

Tourné alors que l'artiste enregistrait son dernier album Lover, le film ne s'attarde pas sur les conflits actuels de la chanteuse avec ses anciens producteurs. Pour autant, il documente certains passages compliqués de sa vie comme le procès qui l'a opposée à un homme qu'elle accusait d'agression sexuelle ou les conséquences émotionnelles de ses déboires avec le rappeur Kanye West.

> MISS AMERICANA Bande Annonce (2020) Taylor Swift

Voici trois raisons de regarder Miss Americana, documentaire qui met la lumière sur une artiste longtemps considéré comme une starlette superficielle, devenue chanteuse incontournable.

1. Un documentaire pépite

Miss Americana est un documentaire réalisé par la cinéaste américaine Lana Wilson. Réputée pour ses prises de position féministes (elle a notamment écrit en 2013 un documentaire sur le droit à l'avortement aux États-Unis), celle-ci a vu en Taylor Swift un reflet d'elle-même. "Je me suis identifiée à elle en tant que femme artiste dans une industrie dominée par les hommes", confie-t-elle au média américain Vox. Son objectif était de faire un documentaire "à la fois cru, intime, complexe et désordonné".

Quelques mots qui résument bien le documentaire projeté en avant-première au prestigieux festival de cinéma indépendant, le Sundance Festival. Mêlant images d'archives, scènes tournées dans l'intimité des studios ou des coulisses de concert, et interviews face caméra, Miss Americana déroule le fil d'un parcours aussi fascinant qu'inspirant.

2. Comprendre l'engagement de la chanteuse

Blonde aux yeux clairs, chanteuse de country, Taylor Swift est dans ses premières années devenue l'idole des conservateurs américains. Une image qui, sans mise au clair de sa part, lui a longtemps collé à la peau. Jusqu'à ce qu'elle prenne, en 2018, publiquement position contre la candidate républicaine du Tennessee au Sénat, Marsha Blackburn. Dans un long post Instagram, l'artiste avait expliqué ce choix, qui lui avait valu d'être publiquement désavouée par Donald Trump.

Dans le documentaire, on découvre les coulisses de cette décision difficile à prendre vis-à-vis de son équipe managériale. Indignée par les prises de positions anti-féministes de la candidate républicaine, elle apparaît, en larmes et seule contre tous, dans une industrie musicale qui pense davantage aux revenus générés par sa musique qu'à ses considérations politiques personnelles.



Depuis ce revirement, Taylor Swift a fait de son engagement une marque de fabrique. Dans son dernier album Lover, elle n'hésite pas à défendre les droits de la communauté LGBTQ+ avec l'hymne coloré "You need to calm down" et appeler les jeunes à voter dans son single (également bande originale du documentaire) "Only the young". Dans une de ses interviews elle justifie ce choix tranché : "Je dois profiter d'être jeune et qu'on m'écoute", dit-elle en substance.

3. Des scènes intimes et émouvantes

Même pendant les scènes tournées lors de ses concerts devant des centaines de milliers de personnes, "Miss Americana" réussit à donner une ambiance intime et chaleureuse. Les scènes tournées en studio montrent sa sensibilité et son talent indiscutable pour composer des tubes entêtants, comme "ME!" ou émouvants comme "Lover".

> Taylor Swift - Lover

Ce dernier est dédié à son compagnon depuis 2016, l'acteur britannique Joe Alwyn. Celui-ci n'apparaît que brièvement et discrètement dans le documentaire, Taylor Swift expliquant qu'elle ne souhaite pas étaler leur idylle en place publique. Une décision qui tranche avec ses précédentes relations (Harry Styles, Joe Jonas, Calvin Harris...) qui faisaient régulièrement les unes de la presse people. Aujourd'hui, la chanteuse fait attention à ce qu'elle veut dévoiler de sa vie privée.



C'est ainsi qu'elle s'est récemment confiée au sujet de la maladie de sa mère, atteinte d'une tumeur au cerveau. Une confession qui fait l'objet d'une courte séquence du documentaire, où Taylor Swift évoque une relation mère-fille presque fusionnelle. Autant d'émotion qui permet de ponctuer un documentaire au rythme intense, dont on sort finalement galvanisé.