publié le 31/01/2020 à 14:49

Taylor Swift, l'une des stars les plus connues et reconnues de sa génération, a brillé par son absence pendant les Grammy Awards 2020. La superstar de 30 ans a en effet refusé de participer à la grand-messe musicale américaine qui s'est déroulée dans la nuit du 26 au 27 janvier 2020.

Moins d'une semaine après la soirée qui a sacré Billie Eilish, des sources anonymes ont révélé au média américain Page Six la raison de l'absence de Taylor Swift. La jeune femme ne serait pas venue, car elle n'était pas assurée de recevoir de prix. "Son équipe a appelé [l'organisation des Grammys] pour s'assurer qu'elle allait remporte un prix. Et, même si ce n'était pas une demande explicite, ils essayaient de savoir si elle allait gagner une statuette. Cela a été compris dans la conversation que si elle ne gagnait rien, elle ne viendrait pas", explique une source au média.

Une autre source poursuit : "C'est connu dans l'industrie [musicale] que son équipe appelle pour savoir si elle va recevoir un Grammy, ils ne lui disent pas [qu'elle va gagner] et donc elle ne vient pas. Ce n'est pas inhabituel qu'un artiste souhaite savoir [s'il gagne ou non] . Et tout le monde sait que Taylor aime gagner". Ces révélations ont été balayées par le porte-parole de la chanteuse. "Ces déclarations anonymes par des sources 'non identifiées' sont 100% fausses et hilarantes. Elle n'est juste pas allée aux Grammys. Il faut vous calmer". De son coté, Taylor Swift n'a pas commenté son absence, ni réagit aux déclarations des sources "anonymes".