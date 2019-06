Taylor Swift - You Need To Calm Down (Lyric Video)

publié le 14/06/2019 à 15:02

Après un album très acide et incisif, Taylor Swift semble avoir retrouvé un peu de paix et des couleurs. Dans la nuit du 13 au 14 juin 2019, la chanteuse américaine a dévoilé la pochette de son tout nouvel album baptisé Lover. La chanteuse apparaît en couleur, le bout de ses mèches blondes teint en bleu, derrière elle le ciel est pastel : rose, bleu et jaune. L'image est estivale et résolument joyeuse. Sur le visage de la chanteuse un cœur de strass rose encadre son œil droit. Nous sommes ici à des années-lumière de l'ambiance de Reputation.



La pop star a aussi dévoilé un autre visuel tout aussi coloré pour présenter le deuxième extrait de ce nouvel album après ME!. Le titre s'appelle You Need To Calm Down (Tu as besoin de te calmer). Taylor Swift apparaît de dos devant un paysage de camping. Elle porte de grandes boucles d'oreille en forme de cœurs et arbore un grand tatouage avec son animal-totem, le serpent, entouré d'une nuée de papillons. Est-ce à dire que la chanteuse en a fini avec ses règlements de compte ?

Pas vraiment lorsque l'on prête une attention particulière aux paroles de son single. "Tu es quelqu'un que je ne connais pas. Mais tu t'en prends à moi, chante-t-elle. Et je me dis : "Wow, il n'est que 7 heures du matin'". Taylor Swift condamne une nouvelle fois les gens qui sont inutilement négatifs avec elle.

Lover, album out August 23. Cover shot by the artistic genius that is @valheria123 ¿ Pre-add, pre-save, pre-order (all the pre stuff you feel like doing) Can’t wait for you to hear this. https://t.co/SGjcCUYZdM pic.twitter.com/IPy54raQUF — Taylor Swift (@taylorswift13) 13 juin 2019

Une chanson contre la haine

Elle s'aventure aussi dans un registre plus politique avec une défense de la communauté LGBTQ+ : "Tu es quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et tu t'en prends à mes amis comme un missile / Pourquoi es-tu en colère quand tu pourrait être heureux [la chanteuse fait un jeu de mots avec le terme "glad/heureux" et la cérémonie des "GLAAD awards", qui récompense les personnalités LGBTQ+] / Le soleil brille sur le défilé, mais tu préfères l'obscurité des temps anciens avec ton panneau que tu as passé toute la nuit à fabriquer / Tu as juste besoin d'aller t’asseoir et de te contrôler quand tu as envie de hurler ta haine / Car être désagréable n'a jamais rendu quiconque moins gay".



Depuis quelques mois, Taylor Swift s'engage de plus en plus dans le jeu politique alors qu'elle a été critiquée au début de sa carrière pour son silence sur ces questions. Beaucoup reprochaient à la chanteuse de ne pas prendre position contre le racisme, l'homophobie ou la réduction des droits des femmes pour ne pas déplaire à son public originel souvent blanc et conservateur.



Depuis 2018, elle a ouvertement soutenu le camp démocrate et provoqué l'inscription de dizaines de milliers de jeunes électeurs sur les listes américaines. Sans prendre position sur tous les sujets, elle lutte désormais résolument contre de nombreuses formes de discriminations.