publié le 31/12/2019 à 19:33

Elle est à l'affiche du film événement de ce début d'année 2020. Emma Watson, qui interprète le personnage de Margaret dans Les Filles du Dr. March en salles mercredi 1er janvier, a, comme à son habitude, tenu un discours très féministe lors de l'avant-première mondiale du film à New York. En toute sororité, l'actrice en a profité pour apporter son soutien à la chanteuse Taylor Swift.

Dans le film de Greta Gerwig adapté du roman de Louisa May Alcott, le personnage de Jo se bat pour obtenir les droits d'auteur de son premier roman. Une situation qui résonne, selon Emma Watson, avec celle de Taylor Swift actuellement en bataille avec ses anciens producteurs pour des raisons similaires.

"Je pense que les gens sous-estiment la valeur de la propriété", explique l'actrice au micro de Variety. "Il s'agit de croire en soi, savoir ce que l'on vaut, et être propriétaire de sa propre valeur et je crois qu'aujourd'hui la situation de Taylor Swift en est un bon exemple."

Emma Watson supporting Taylor Swift 💗 pic.twitter.com/3CH8aXhpaU — Taylor Swift Facts (@blessedswifty) December 26, 2019

Le mois dernier, Taylor Swift a annoncé à ses fans être en pleine dispute avec ses deux anciens producteurs Scott Borchetta et Scooter Braun. La cause ? Ceux-ci sont propriétaires d'une large partie de ses titres, qu'elle ne peut donc pas chanter. La chanteuse, nommée artiste de la décennie par les American Music Awards, les accuse de l'avoir harcelée et intimidée pendant des années, avant d'avoir fait main basse sur ses morceaux écrits alors qu'elle était adolescente.

Don’t know what else to do pic.twitter.com/1uBrXwviTS — Taylor Swift (@taylorswift13) November 14, 2019

Une situation abusive qu'Emma Watson dénonce dans la suite de son interview à Variety. "Vous êtes jeune et talentueuse et une personne veut acheter votre travail... mais au final avoir le droit de propriété sur sa production est très très important parce que vous ne savez pas ce que quelqu'un va décider de faire avec tout ça !" Un message dans la lignée de l'engagement de l'actrice qui se bat sans cesse sur la scène internationale pour les droits des femmes et multiplie les discours féministes dans les médias.