publié le 23/08/2019 à 20:04

Lover est le calme après la tempête Reputation. Pour son septième album studio qui a été dévoilé ce 23 août 2019, la chanteuse américaine Taylor Swift est de retour avec un disque résolument positif et centré sur le couple et les hauts et les bas de l'amour. Taylor Swift a réglé ses comptes avec des ennemis publics dans un album cathartique et assez différent, et c'est riche de ces évolutions artistiques et personnelles qu'elle livre Lover.

Si vous avez aimé la seconde partie plus apaisée et vocale de Reputation (Getaway Car, Dress ou le très touchant New Year's Day), vous serez ravis de savoir que Lover est le travail quasi-exclusif de ses deux architectes d'alors : Taylor Swift et Jack Antonoff. Reputation avait deux parties bien différentes avec Max Martin et Shellback en Face A (Endgame, ...Ready For It?) et Antonoff en Face B. Lover est un album nettement plus uniforme et cohérent.

Lover compte 18 titres qui tournent tous autour de l'amour, du premier regard passionné à la dépression qui suit une rupture. Tel un kaléidoscope très personnel, Taylor Swift diffracte le sentiment amoureux en 18 couleurs. Mais attention, ne vous attendez pas à un album sucré et platement romantique, la chanteuse conserve toujours quelques doses de son subtil venin.

Féminisme, politique et dernières mises au point

> Taylor Swift - I Forgot That You Existed (Official Audio)

Taylor Swift ouvre son Lover sur une chanson dédiée à un homme qu'elle méprise ostensiblement. Dans I Forgot That You Existed, la pop-star s'en prend à une influence négative de son passé. Est-ce son meilleur ennemi Kanye West ou son ancien amoureux Calvin Harris ? Rien ne permet de le savoir.

"J’oubliais que tu existais / Ce n'est pas de la haine, c'est juste de l’indifférence", chante-t-elle. Ses fans et ses détracteurs pourraient croire la jeune femme bloquée définitivement dans une boucle de rancœur mais ce premier titre ne fait finalement que le lien avec Reputation. Une façon de dire qu'elle s'est détachée des polémiques passées mais qu'elle ne les oublie pas. Il s'agit aussi d'un petit échec puisque si la chanteuse était si indifférente que ça, elle ne consacrerait pas la première piste de son album à ressasser ces histoires.

Taylor Swift ne sort ses crocs que pour une petite minorité de chansons. Dans You Need To Calm Down, elle s'en prend à ses anciens ennemis, les trolls d'internet qui la harcèlent et à l'homophobie rampante. Il s'agit d'une mise au point plutôt sage et apaisée et dont le clip signe l'amitié retrouvée entre la chanteuse et son ex-rivale Katy Perry. Autre point de vue personnel et politique avec The Man, une chanson dans laquelle elle joue sur les mots pour envoyer un message féministe. Elle y imagine sa vie et son travail si elle était un homme, libre des carcans imposés aux femmes. "Ils seraient fiers de moi et je serais comme Leo (Leonardo DiCaprio, ndlr) à Saint-Tropez", clame-t-elle. Une façon de montrer la différence de traitement entre les séducteurs auréolés et les séductrices vilipendées.

Avec Miss Americana & The Heartbreak Prince, la star revient aussi sur son éveil politique dans un subtil texte qui raconte l’Amérique de Trump et la nécessité pour elle de devenir plus claire sur ses positions politiques en public.

Les amours

> Taylor Swift - Lover

Taylor Swift développe ensuite avec force son registre romantique en parlant avec emphase de ceux qui sont importants dans sa vie. Joe Alwyn, son compagnon britannique, est célébré. Ou plutôt, leur amour l'est. Dans False God, Taylor Swift multiplie les références religieuses pour parler d'amour suprême, qui dépasse les individus. Avec London Boy, l'Américaine s'amuse des expressions anglaises purement britanniques ("Uni", "mates", "fancy") en marchant sur la corde raide entre clichés et humour. Et puis il y a le titre qui baptise cet album, le très efficace Lover qui reste en tête très longuement. Une valse éthérée avec une voix haut perchée qui dit toute la passion romantique qui habite la jeune femme.



L'amour n'est pas que rose bonbon dans cet album. La chanteuse vit les choses intensément et la mélancolie, les blessures du passé, la jalousie, les ruptures racontent aussi sa fresque amoureuse. Cornelia Street fait la place belle au piano et à la voix de la chanteuse pour diffuser une tristesse intense. Taylor Swift démultiplie les voix pour dans Death By A Thousand Cuts pour raconter la mort à petit feu d'un amour passé.



Il n'y a cependant pas que les garçons dans la vie de Taylor Swift. Soon You'll Get Better (Bientôt tu iras mieux) évoque le cancer de sa mère diagnostiquée en 2015 puis en 2019 et il tirera les larmes de beaucoup. Une ballade country dont Taylor Swift a le secret. Un violon, une guitare et un banjo accompagnent les voix de la chanteuse et des Dixie Chicks pour un moment d'une grande beauté et qui sera certainement un défi pour l'artiste sur scène...

> Taylor Swift - Soon You’ll Get Better (Official Audio) ft. Dixie Chicks