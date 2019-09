Taylor Swift à l'Olympia : le premier concert de l'ère "Lover", entre show et intime

publié le 10/09/2019 à 02:12

Paris peut remercier sa réputation de "ville de l'amour". Grâce à ce blason, elle a su attirer la très populaire Taylor Swift qui est venue présenter pour la première fois sur scène les nouvelles chansons de son album Lover. C'est la salle mythique de l'Olympia qui accueillait la pop star américaine ce 9 septembre 2019. Une vraie chance de l'observer de près quand on sait qu'elle a plutôt l’habitude de remplir les stades.

Concert unique sous le signe de l'amour oblige, Taylor Swift a livré un show qui mettait en avant ses chansons les plus romantiques. Mais attention, l'amour pour la chanteuse n'est pas monochrome. Ce n'était pas un concert rose guimauve et tristement niais qui était proposé. L'amour est une chose passionnelle, tendre ou douloureuse et Taylor Swift entendait bien faire ressentir à son public toutes les nuances de ce sentiment absolu.

C'est une présentation simple qu'a choisie Taylor Swift pour ce concert en petit comité. Un grand écran qui diffuse divers fonds qui vont du rose à l'orange ou au bleu clair. Des couleurs souvent douces et pastel à l'instar de la direction artistique de ses derniers clips et de son album Lover. Le temps du noir et blanc de Reputation, album plus combatif, est passé. Une poignée de musiciens et six choristes accompagnent la star.

La force des versions acoustiques

Le concert débute sur le tube de ce dernier album, ME!, chanson festive et single de lancement de Lover. La salle se chauffe et s'éveille. Après cet amuse-bouche, vient le premier gros morceau de la soirée, l'un des titres les plus emblématique de la chanteuse : Blank Space. Un carton international tiré de son album le plus célébré, 1989. Suit ensuite un autre tube, Trouble et Taylor Swift revient aux chansons de son album Lover. The Archer offre une première respiration qui permet à la chanteuse de posséder la salle avec cette chanson plus calme et envoûtante qui monte en puissance tout au long de ses 3 minutes 30.

Puis Taylor Swift reprend un de ses tubes romantiques les plus cultes : Love Story. Une ode au romantisme adolescent avec ses références peu subtiles à Roméo et Juliette. Un petit trésor pop qui remonte à 2008 et la mue stylistique de Taylor Swift quand elle passait du statut de petite fiancée de l'Amérique à celui de pop star. Delicate fait le lien avant que la partie acoustique du concert ne commence enfin.

Got to play some new songs from Lover acoustic tonight, this was such an awesome way to celebrate this album finally being out in the world ¿

¿: @HogieDave // @GettyVIP pic.twitter.com/P2ZQW9rWJQ — Taylor Swift (@taylorswift13) September 9, 2019

Olympia oblige, Taylor Swift ne pouvait pas passer à côté de l'opportunité de chanter le plus simplement du monde. "Je vais chanter avec mon piano ou ma guitare, comme quand je compose mes chansons chez moi", annonce l'Américaine qui écrit ses textes et en compose souvent la mélodie. Trois chansons jamais jouées en concert et toutes extraites de Lover suivent : les très belles et mélancoliques Death By A Thousand Cut et Cornelia Street. Le coup de poing féministe The Man clôt ce triptyque à la guitare durant lequel on peut véritablement profiter de la maîtrise vocale de la chanteuse. La phrase en référence à "Leo [Leonardo DiCaprio] à St-Tropez" reçoit, public francophone oblige, un grand succès. Taylor Swift ne modifie pas le rythme et la mélodie par rapport aux versions studio, elle ne conserve que la substantifique moelle de ses œuvres. Et c'est heureux.



Après la guitare, Taylor Swift passe au piano. Elle y interprète All To Well et mélange Red avec Daylight. Deux demi-chansons de deux albums très éloignés qui montrent le changement d'état d'esprit de la chanteuse qui abandonne ses démons sentimentaux passés pour un futur plus lumineux et optimiste. De la passion à l'amour plus raisonné.

D'anciens tubes incontournables

Les quatre dernière chansons de son concert à l'Olympia étaient des cadeaux pour le public. Style tout d'abord, autre tube de 1989, indispensable pour satisfaire les fans français et ceux des 37 autres pays qui ont fait le déplacement. Puis You Need To Calm Down, hymne pro-LGBTQI et anti-harcèlement en ligne, pêchu et politique. Lover offrait enfin une très belle note de fin émotionnelle à ce concert. "Il s'agit de ma chanson préférée en ce moment précis", a annoncé la chanteuse avant de chanter ce titre enchanteur. Idéal pour danser un slow.



Mais, efficacité américaine oblige, Taylor Swift était condamnée à terminer ce concert sur une note dansante et ultra-dynamique avec son Shake It Off, désormais culte. Rares sont les artistes à ne pas céder à cette tradition. Un repas se termine forcément par un dessert sucré et populaire. Shake It Off est cette réconfortante gourmandise.

Tonight in Paris!!! Thank you to everyone who flew from all over the world to be at the City of Lover Concert! ¿¿¿

¿: @HogieDave // @GettyVIP pic.twitter.com/rXoCPKfIwb — Taylor Swift (@taylorswift13) September 9, 2019

Au final, Taylor Swift a développé toute une palette de chansons en mélangeant astucieusement ses nouvelles chansons et des grands tubes qui feront toujours plaisir à ses fans. Certains ne la verront qu'une seule fois sur scène et la star ne l'oublie pas. Écouter ses toutes nouvelles chansons avec quelques petites anecdotes sur son processus créatif étaient malgré tout le point fort de ce concert qui prenait toute son ampleur quand les artifices disparaissaient.



Nous aurions beaucoup aimé entendre Miss Americana & The Heartbreak Prince, London Boy ou sa sublime (et totalement lacrymale) chanson Soon You'll Get Better écrite pour sa mère qui lutte contre la maladie (et qui était présente à Paris). Une prochaine fois, peut-être...