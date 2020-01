Taylor Swift : Netflix dévoile la sortie du documentaire "Miss Americana"

publié le 16/01/2020 à 16:00

On connait désormais la date de sortie de Miss Americana, le documentaire Netflix sur Taylor Swift et c'est pour bientôt. Le film sur la carrière de la chanteuse sera diffusé à partir du 31 janvier prochain sur la plateforme. La chanteuse a elle-même confirmé la date sur ses réseaux sociaux ce mercredi 15 janvier.

Dans le film, qui retracera la vie de Taylor Swift, la chanteuse américaine "se dévoile non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant que femme exploitant l'incroyable puissance de sa voix", est-il écrit dans le synopsis.

C'est en novembre dernier que la chanteuse avait révélé ce projet et avait lancé un appel à l'aide à ses fans. La raison ? Scott Borchetta et Scooter Braun, ses anciens collaborateurs, avaient décidé de lui refuser le droit de chanter ses anciennes chansons. "Netflix a créé un documentaire sur ma vie ces dernières années. Scott et Scooter ont interdit l'usage de ma vieille musique ou des extraits de mes performances pour ce projet, alors qu'il n'y a aucune mention d'eux ou de Big Machine Records nulle part dans le film", avait-elle expliqué.