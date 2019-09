publié le 10/09/2019 à 17:52

Chacune de ses apparitions déclenche l'hystérie. Comment Taylor Swift s'est-elle imposée sur la scène musicale ? Comment est-elle devenue une star mondiale ?

Taylor Swift est née le 13 décembre 1989 près de Philadelphie. Un père conseiller financier, une mère directrice marketing. La petite fille suit des cours de chants et de comédie.

Passionnée de musique country, Taylor Swift persuade ses parents de déménager à Nashville dans le Tennessee pour lancer sa carrière musicale.

Elle rêve de marcher dans les pas d'Elvis Presley et de Johnny Cash. Malheureusement, les maisons de disques lui ferment la porte. La jeune fille s'accroche et finit par signer un premier contrat. Nous sommes en 2006.

Cheveux bouclés, santiags, guitare folk. Elle a 16 ans quand elle sort son premier album. Taylor Swift incarne alors le visage d'une Amérique idéale et intemporelle, une image qui va marquer le début de sa carrière.



De Kanye West à #metoo

Taylor s'éloigne ensuite de la country pour des mélodies plus pop. Choix judicieux, ses albums s'arrachent. Si la jolie blonde aime s'amuser, il y a un homme qui ne la fait pas rire du tout, un artiste qui empoisonne sa carrière depuis quelques années : le rappeur Kanye West, le mari de Kim Kardashian qui n'a de cesse de la provoquer.

Fin 2017, la jeune fille se mue en femme fatale. Celle qui portait parfois l'étiquette de chanteuse de l'Amérique de Trump va s'afficher en Une du Time, en décembre 2017, avec 9 autres femmes ayant inspiré le courant de la vague MeToo



Quelques mois plus tard, lors des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, elle publie un texte sur Instagram où elle se prononce en faveur des candidats démocrates dans son Etat, le Tennessee. Au début de l'été, la chanteuse affiche son soutien aux personnes LGBTQ+. A bientôt 30 ans, Taylor Swift a donc fait sa mue, de l’Amérique conservatrice vers l’Amérique progressiste.