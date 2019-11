Pourquoi Taylor Swift lance-t-elle un appel à l'aide inédit à ses fans ?

Taylor Swift dans le clip de "Look What You Made Me Do"

publié le 15/11/2019 à 14:02

Taylor Swift ne se laissera pas faire. Dans un long message posté sur ses réseaux sociaux, la superstar de la chanson américaine a lancé un appel à l'aide à ses fans.

"Je ne sais plus quoi faire. Les amis, les American Music Awards ont décidé de faire de moi l'artiste de la décennie cette année lors de leur cérémonie, écrit-elle. J'avais prévu de chanter un medley de mes tubes mais Scott Borchetta et Scooter Braun ont décidé que je n'avais pas le droit de chanter mes anciennes chansons à la télévision parce qu'ils estiment que cela constituerait un réenregistrement de ma musique avant que je ne sois légalement autorisée à le faire l'année prochaine".

La chanteuse est en conflit ouvert avec deux anciens collaborateurs, Scott Borchetta et Scooter Braun, depuis des mois. Ce dernier est entrepreneur de 38 ans très influent qui tire les ficelles de l'industrie musicale en toute discrétion. Manager de stars comme Ariana Grande, Demi Lovato, Carly Rae Jepsen ou Justin Bieber, Scooter Braun a acquis les droits d'une grande partie de la discographie de Taylor Swift.

Don’t know what else to do pic.twitter.com/1uBrXwviTS — Taylor Swift (@taylorswift13) November 14, 2019

"Harcèlement" et "manipulation"

Le label de Taylor Swift, Big Machine détenait son catalogue de ses créations publiées entre 2006 et son avant-dernier album Reputation de 2017. Scooter Braun a acheté ces créations contre 300 millions de dollars. La chanteuse a appris cette vente spectaculaire en même temps que ses fans et la nouvelle l'avait mortifiée. Elle avait déjà confié son sentiment sur la question à ses fans.

Dans un post sans concession publié sur son compte Tumblr, Taylor Swift racontait son désespoir de voir ses œuvres d'adolescence tomber entre les mains d'un homme qu'elle déteste. "Je n'arrive pas à penser à autre chose qu'à l'incessant harcèlement dont j'ai été la victime pendant des années, à ces manipulations..., écrit-elle. Taylor Swift rappelait par exemple que Kanye West, l'un des clients de Braun, avait "organisé un clip vidéo de 'revenge porn' dans laquelle elle était nue". "Scooter vient de m'arracher le travail de ma vie et on ne m'a même pas offert la possibilité de racheter ces droits. Tout mon héritage musical est désormais entre les mains de celui qui a essayé de le détruire", continue-t-elle. Une salve qui avait provoqué des réactions en chaîne de célébrité. Justin Bieber a pris la défense de Scooter Braun et Cara Delevingne a défendu Taylor Swift.

Un appel aux fans... et aux autres artistes

Pour contrer cet état de siège, Taylor Swift a prévu de réenregistrer entièrement ses anciennes chansons pour retrouver sa liberté mais elle ne pourra le faire qu'en novembre 2020 pour ne pas risquer un procès. Sam Borchetta qui travaille avec Scooter Braun a tenté une négociation avec l'équipe de Taylor Swift. Une proposition qui a tous les atours d'un chantage pour la chanteuse : si celle-ci s'engage à ne pas réenregistrer ses tubes et à ne plus faire de mauvaise presse aux deux hommes alors ils reconsidéreraient le blocus.



Dans son post, Taylor Swift a fait savoir qu'elle ne céderait pas. "J'ai légalement le droit de réenregistrer mes chansons et j'ai hâte de la faire. (...) Le message qui m'a été envoyé est clair : sois une gentille petite fille te tais-toi. Ou tu seras punie. C'est INSUPPORTABLE. Ces hommes n'ont jamais participé à l'écriture de ces chansons. (...) C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous demande votre aide".



Taylor Swift compte faire pression grâce à ses 122 millions d'abonnés sur Instagram et ses 85 millions de fans sur Twitter. En quelques heures, son message a déjà été partagé des centaines de milliers de fois. "Faites savoir à Scott Borchetta et Scooter Braun ce que vous pensez. Scooter s'occupe d'autres artistes qui, je le crois, s'intéressent sincèrement aux autres artistes et à leur travail. Demandez-leur leur aide. Peut-être pourront-ils faire entendre raison à ces hommes qui exercent un contrôle tyrannique sur l'oeuvre de quelqu’un qui veut juste chanter les chansons qu'elle a écrites".



Taylor Swift a aussi évoqué le cas problématique du documentaire que Netflix vient de réaliser sur sa carrière qui se trouve amputé d'une grande partie de ses chansons pour les mêmes raisons. "Netflix a créé un documentaire sur ma vie ces dernières années. Scott et Scooter ont interdit l'usage de ma vieille musique ou des extraits de mes performances pour ce projet, alors qu'il n'y a aucune mention d'eux ou de Big Machine Records nulle part dans le film".