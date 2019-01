S'amuser et se divertir tout en étant engagée, c'est possible !

publié le 07/01/2019 à 08:19

Parce que la nouvelle année est l'occasion de faire le bilan et avancer dans nos vies, RTL Girls vous souffle des résolutions on ne peut plus positives afin de démarrer 2019 du bon pied. Aujourd'hui, focus sur les sorties, des moments qui peuvent totalement s'aligner avec un engagement pour les femmes.



Des festivals aux pages des livres de références culinaires en passant par les plus prestigieux prix de littérature, les femmes sont peu représentées. Cette année par exemple, aucune réalisatrice n'aura une chance de décrocher la statuette des Golden Globes récompensant la meilleure personne dans la catégorie réalisation, les six nommés étant des hommes.

Énumérer les absences significatives des femmes prendraient trop de temps et, à la place, on vous propose, entre autres, d'aider, en 2019, les réalisatrices, musiciennes ou romancières en soutenant leurs œuvres ou leur travail dès que l'occasion se présente.

1. Je valorise les œuvres culturelles réalisées par des femmes

Vous l'avez compris, les femmes ont besoin d'être soutenues financièrement pour percer dans leur milieu. Souvenez-vous de Patty Jenkins, réalisatrice de Wonder Woman, première femme à diriger un blockbuster super-héroïque, un événement pour le cinéma internationale. Le film a fait recette et a montré, parmi d'autres, que les héroïnes permettaient aux studios de faire grandir leur fortune. L'argument est infaillible : si ça marche, il faut investir.



Alors la prochaine fois que vous voyez un film réalisé par une femme, ou mettant en avant des thématiques que l'on a encore trop peu l'habitude de voir au cinéma, foncez dans une salle de cinéma !



Ce raisonnement fonctionne avec la littérature, les expositions temporaires dans les musées ou encore la musique et le théâtre. Bref, à chacun de vos choix culturels, posez-vous cette question : à qui et à quoi profite mon investissement ?

2. Je vais déguster des plats préparés par des cheffes

Si les cheffes sont (presque) invisibles dans les revues, guides gastronomiques et autres émissions spécialisées, elles ne sont pas moins présentes dans les restaurants. Pour soutenir la création culinaire des cheffes, la réalisatrice du documentaire À la recherche des femmes chefs, Vérane Frédiani et la journaliste Estérelle Payany ont élaboré une carte interactive permettant de recenser, partout en France, les établissement dirigés par des femmes.



De quoi découvrir de jolies pépites et déguster de la bonne nourriture tout en ayant une démarche engagée !

Sienner Miller joue le rôle d'une cheffe dans le film "À vid !", sorti en 2015 Crédit : SND

3. Je profite d'une sortie dans un bar pour vérifier s'il est "coupe menstruelle" compatible

Que vous soyez ou non adepte de la coupe menstruelle comme moyen de protection hygiénique, un réflexe vous permettra de rendre la vie de celles qui l'utilisent plus simple : vérifier lorsque vous allez dans un bar, un café, un restaurant ou une salle de concert que l'établissement comporte un robinet à l'intérieur de ses toilettes pour nettoyer sa "cup" en toute sérénité.



Si c'est le cas, il vous suffit d'ajouter l'adresse de l'établissement dans Clean Your Cup, une carte interactive hébergée par la plateforme Cyclique.

4. Je prends du temps pour aider au moins une fois dans l'année une association

Une fois par semaine, par mois, ou même une fois dans l'année : les associations sont toujours en recherche de bénévoles pour des missions ponctuelles ou plus régulières. Selon le temps dont vous disposer, l'investissement que vous êtes prêtes à donner, vous trouverez forcément la structure qui répondra à vos attentes.



Exemples avec la Fondation des femmes (qui organise sa Nuit des Relais en fin d'année afin de récolter de l'argent pour lutter contre les violences sexuelles), à Toutes à l'école (qui vous permet de faire un don ou de marrainer une écolière au Cambodge) en passant par BAAM (dont la mission est d'aider les personnes réfugiées à leur arrivée en France).

5. J'arrête de me comparer aux autres femmes

Lors d'une soirée dans un bar, dans un événement culturelle, lors d'une conférence, il est facile de tomber dans le vice de la comparaison. "Elle occupe un meilleur poste que le mien", "ses jambes sont si longues et si fines comparées aux miennes", "sa robe m'irait beaucoup mieux"...



Que vous soyez dans la catégorie des envieuses ou des enviées, il est temps, en 2019, d'arrêter ces pensées qui polluent votre esprit et vous place dans cette éternelle cliché féminin : les femmes se jalousent sans cesse. Au lieu de cela, on vous propose de passer à un autre registre : celui de la sororité. Essayez ! "Elle a tellement mérité d'en arriver là où elle en est !", "qu'elle est belle... et moi aussi !", "son sens du style m'inspire beaucoup"...

6. J'interviens (comme je peux) si je suis témoin de harcèlement

Une femme se fait harceler dans les transports en commun ou dans la rue. Vous décryptez, en observant son langage corporel, qu'elle subit la situation, qu'elle a besoin d'aide. Intervenez comme le pouvez, de la façon la plus sécurisée qu'il soit.



Notre technique : faire semblant de connaître la femme harcelée et l'entraîner très rapidement loin de son agresseur.