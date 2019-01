publié le 05/01/2019 à 08:17

Parce que la nouvelle année est l'occasion de faire le bilan et avancer dans nos vies, RTL Girls vous souffle des résolutions on ne peut plus positives afin de démarrer 2019 du bon pied. Aujourd'hui, focus sur les réseaux sociaux, un monde virtuel aux conséquences bien réelles.



Les réseaux sociaux peuvent être toxiques et l'année 2018 nous l'a prouvé avec la médiatisation des campagnes de harcèlement en ligne menées contre des femmes qui défendent sur Internet les droits des autres femmes, telles que la journaliste Nadia Daam. Deux des personnes ayant pris part à cette campagne ont par ailleurs écopé de six mois de prison avec sursis.



Mais attention, les réseaux sociaux ne sont pas que le théâtre de harcèlement en ligne. Ils peuvent, quand ils sont utilisés à outrance ou de façon non-raisonnée, créer un profond mal-être chez les internautes. Une étude de l'université d'Amsterdam a par exemple permis en 2018 de démontrer que l'utilisation passive des réseaux sociaux (c'est-à-dire qu'on les regarde sans autre but que de faire passer le temps) pouvait être liée au développement d'un sentiment de solitude et de fatigue, peut-on lire dans un article de Santé Magazine.

Les résultats ne prédisent pas le plus grave (à savoir que les réseaux sociaux pourraient, en étant utilisés de façon passive, entraîner les syndromes de la dépression), mais permettent déjà de s'interroger sur notre propre pratique... histoire de faire de 2019, une année positive où l'on vit plus dans la vie réelle que dans un monde (presque) virtuel. Voici comment faire en 4 résolutions.

1. Je prends du temps pour me déconnecter

30 minutes par jour. C'est le temps que nous devrions passer (et pas plus) sur les réseaux sociaux chaque jour selon des chercheurs et chercheuses de l'Université de Pennsylvanie, aux États-Unis, pour améliorer notre bien-être, rapporte Business Insider.



"Pour faire court, utiliser moins de réseaux sociaux que d'habitude entraîne une diminution significative de la dépression et de la solitude", a assuré Melissa Hunt, chercheuse en charge de cette étude menée sur une centaine d'étudiantes et étudiants.



En 2019, on vous conseille donc de, petit à petit, réduire votre temps passé sur les réseaux sociaux. L'occasion de profiter de la "vraie vie" pour lire des livres, exercer une activité physique comme le krav-maga par exemple, profiter de ses proches et exprimer sa créativité.

2. Je bloque la négativité

Les réseaux sociaux ne sont pas le mal incarné. Utilisés avec intelligence, ils peuvent même être une source de motivation et d'optimisme. Mais pour cela, il convient d'y supprimer toutes les sources de négativité.



Le compte de cette instagrammeuse fait naître en vous un profond sentiment de jalousie ? Bannissez-là dans votre fil d'actualité et choisissez de suivre des personnalités qui portent de beaux messages. "Une fois par mois à peu près, je fais le tour de mes abonnements et quand je vois qu'un compte ne m'intéresse pas vraiment, je me désabonne", confiait à RTL Girls Mélanie.



Quelques trolls vous interpellent sur Twitter ? Bloquez-les sans leur répondre, ils n'attendent que cela. Un sujet d'actualité vous horripile ? Paramétrez votre profil pour ne plus voir les contenus comportant certains mots-clés.



Une fois protégée de tout cela, vous pourrez profiter du meilleur des réseaux : des échanges et des partages positifs, inspirants et nourrissants vos réflexions, centres d'intérêts et passions.

3. J'inonde de "likes" les personnes que j'admire

La majorité silencieuse peut peser lourd sur le moral des créateurs et créatrices de contenus prises à parti par les trolls. En 2019, ayez le like et les commentaires positifs compulsifs. Vous appréciez le travail d'une artiste, les réflexions d'un internaute, la dernière photo d'un collègue ? Faite-le savoir ! On vous le rendra bien !

4. J'ose m'exprimer

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube sont des outils puissants pour faire entendre votre voix. Malheureusement, dans certains domaines, les femmes sont sous-représentées et sont peu à prendre la parole sur les sciences, l'histoire ou encore l'astronomie. Votre passion mérite d'être partagée !



Vous pensez n'avoir rien à dire ? Observez le monde autour de vous et aidez à le faire changer en interpellant les marques qui réduisent les femmes à des corps nus pour vendre leur dernier modèle de chauffage électrique. Aussi fou que celui puisse paraître, parfois, cela fonctionne, les marques s'excusent et réfléchiront la prochaine fois avant de créer une publicité sexiste.