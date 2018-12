WHO'S SHE?, un jeu de société sur les femmes, 65 euros Crédits : WHO'S SHE? | Date :

publié le 02/12/2018 à 09:05

Le mois de décembre est vite arrivé et, avec, la quête des cadeaux de Noël pour toutes les personnes qui célèbrent cette fête de fin d'année civile. Que vous soyez à la recherche du présent parfait pour votre nièce, cousine, sœur ou que vous ne sachiez pas quoi mettre sur votre liste à envoyer au Père Noël, RTL Girls a pensé à tout, pour vous, avec cette sélection d'objets pour les filles badass que nous sommes toutes.



Parce qu'il faudra à un moment donné ranger vos pulls moches de Noël, il est urgent de trouver un nouveau sweat à porter avec fierté. On a trouvé LA pièce qu'il vous faut dans la penderie de Laurie Couratier, créatrice française qui crée pour le "Genre Humain".

Côté fringues, on craque également pour les t-shirts de Rouge Fragile, marque qui reverse par ailleurs l'ensemble de ses bénéfices à la Maison des femmes de Saint-Denis, et les chaussettes de Meuf Paris pour écraser le sexisme à longueur de journées !

Pour décorer vos vêtements, quoi de mieux que de rendre hommage à la juge de la Cour suprême américaine complètement badass Ruth Bader Ginsburg, en portant un pin's à son effigie ?

Au rayon ludique

Nourrir son esprit c'est bien, mais le faire en s'amusant c'est mieux. Vous vous souvenez du jeu "Qui est-ce ?" ? On a désormais le droit à se déclinaison féministe avec un plateau entièrement dédié à des femmes ayant marqué l'histoire. De Frida Khalo à Marie Curie, ce "Who is She ?" devrait en inspirer plus d'une. Si votre petite cousine ne jure que par les Barbie, pourquoi ne pas lui offrir la version ingénieure en aéronautique ? Cette dernière pourrait susciter des vocations, profitez-en !



Pour les plus sportives, on peut suggérer d'investir dans une planche de skate. Vous savez désormais ô combien ce sport peut avoir un effet émancipateur sur les femmes et les filles qui le pratique. Les plus adroites d'entre-vous (ou leurs grands-parents), adepte du tricot, pourront également confectionner de leurs propres mains un "pussy hat" en hommage au combat des femmes à travers le monde pour défendre leurs droits. Ce cadeau apportera par ailleurs un peu de couleurs dans la grisaille de l’hiver.



Vous êtes plutôt du genre gourmande ? Impossible de passer à côté des Shanty Biscuits, ces gourmandises personnalisées à faire (presque) soi-même.

Dans le coin culture

Côté lectures, on vous conseille l'excellente première bande-dessinée de Claire Duplan (Camel Joe), les revues engagées Censored ou Bossie ou encore l'autobiographie-manifeste-coup-de-poing de Rose McGowan.



Si vous cherchez plutôt des cadeaux au rayon musique, misez sur les premiers albums de Hayley Kiyoko (Expectations) et Angèle (Brol), et le dernier né de Janelle Monae (Dirty Computer) ou des Little Mix (LM5).



Pour découvrir la suite de nos indispensables, lancez notre diaporama ci-dessus.