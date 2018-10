VIDÉO - Angèle sort "Balance ton quoi", l'hymne féministe de 2018

publié le 05/10/2018 à 12:32

"Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes ça parle mal 2018, j'sais pas c'qu'il te faut mais je suis plus qu'un animal". C'est avec ces mots que débute Balance ton quoi, titre issu de Brol, le premier album de la chanteuse belge Angèle sorti ce vendredi 5 octobre.



Le titre du morceau fait évidemment référence au hashtag #BalanceTonPorc, lancé l'année dernière en France par la journaliste française Sandra Muller, et résonne donc très fortement avec l'actualité des douze derniers mois.



Angèle a par ailleurs donné à cette chanson plusieurs dimensions et réflexions allant de la critique du monde de la musique (très sexiste, stéréotypé et genré), au harcèlement de rue en passant par les préjugés sur son physique. La chanteuse revendique alors son droit à prendre la parole et, surtout, à être écoutée.

"J'ai vu qu'le rap est à la mode et qu'il marche mieux quand il est sale, bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre se s'rait normal", affirme alors la chanteuse de 22 ans qui collabore régulièrement avec la photographe et réalisatrice Charlotte Abramow. L'année 2018 a enfin trouvé son hymne féministe, et en français s'il vous plaît.