VIDÉO - "Captain Marvel" livre un trailer boosté à l'occasion du Super Bowl

publié le 04/02/2019 à 01:48

Pour les fans modérés de football américain, la messe de ce sport est aussi l'occasion de voir projetés des trailers inédits. C'est ainsi que dans la nuit de dimanche à lundi 4 février (heure française), Captain Marvel a volé la vedette aux Patriots et aux Rams pendant le du Super Bowl.



Marvel Studios et Disney ont profité de l'événement pour diffuser un nouveau teaser du film, attendu dans les salles françaises le 6 mars 2019. Une trentaine de secondes d'images balancées sur un son survitaminé et surtout trois mots : "Higher, further, faster" ("plus haut, plus loin, plus vite"). Inspirés de la devise olympique, ils semblent être le mantra de Carol Danvers.

Pilote de l'US Air Force, Carol Danvers change complètement d'univers après un accident d'avion. Elle se retrouve dotée de pouvoirs phénoménaux et membre de la Starforce, l'élite militaire Kree. Mais, sa mémoire effacée commence à resurgir au fur et à mesure de l'aventure et son retour sur Terre, aux côtés des agents du S.H.I.E.L.D Nick Fury et Sam Coulson.

Pour ce premier film Marvel centré sur une héroïne, le tandem Anna Boden - Ryan Fleck réserve une origin story surprenante dans l'Amérique des années 90 et l'espace, qui n'a pas encore ravagé par le claquement de doigts de Thanos dans Avengers : Infinity War.