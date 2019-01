publié le 10/01/2019 à 10:01

L'ultime saison de Game of Thrones sera diffusée en avril 2019. Il reste donc entre trois mois à patienter avant de découvrir qui montera sur le Trône de Fer. Mais, avant de se précipiter sur l'épisode 1, dont la date de diffusion est encore inconnue, les fans pourront découvrir une première vraie bande-annonce.



Pour le moment, la communauté Game of Thrones, a pu se rassasier avec 5 secondes d'images dans un teaser dévoilé lors de la nuit des Golden Globes 2019. On y voit Sansa Stark accueillir froidement Daenerys Targaryen à Winterfell. Quand pourrait donc sortir un long trailer ?

Si on se base sur les précédentes dates des bandes-annonces de la série, on remarque qu'elles sont généralement diffusées en mars. Par exemple, le premier trailer de la saison 7 était sorti le 10 mars 2017, celui de la saison 6 le 8 mars 2016, et le second de la saison 4, le 19 mars 2014. La bande-annonce de la saison 8 pourrait donc être dévoilée dans les deux premières semaines de mars 2019, si HBO continue "son calendrier". Encore un peu de patience !