publié le 04/02/2019 à 04:45

Ils entrent dans l'histoire. Les New England Patriots ont remporté la 53e édition du Super Bowl face aux Los Angeles Rams, dans la nuit de dimanche 3 au lundi 4 février à Atlanta sur le score de 13-3. Un sixième couronnement pour la franchise situé près de Boston, qui rejoint au palmarès des équipes les plus titrées les Steelers de Pittsburgh, et devient l'une des meilleures équipes de l'histoire.



Comme d'habitude, l'entraîneur Bill Belichick a su préparer son équipe pour un rendez-vous dont elle a l'habitude. Et comme d'habitude, il a pu compter sur celui qui ressemble à un potentiel meilleur joueur de tous les temps, le quaterback Tom Brady. À 41 ans, le gendre idéal est devenu le seul joueur a remporter six trophées du Super Bowl, et ce en seulement neuf participations.

Et dans un match extrêmement tendu, décevant entre pourtant deux excellentes attaques, c'est le bras de la superstar qui a débloqué la situation. Brady envoyait une longue passe vers Gronkowski à moins de huit minutes de la fin, la réception se faisait à moins de cinq mètres du paradis. Il ne restait plus ensuite qu'à envoyer Sony Michel marquer le touchdown en force.

Une action offensive décisive, validée ensuite par une action défensive de classe signée Guilmore. En effet, le défenseur a eu le flair de venir intercepter une passe du quaterback adverse Jared Goff à quatre minutes du terme. Un geste de classe venu briser les rêves de titre des Rams.