Game of Thrones X Bud Light | Official Super Bowl LIII Ad | Extended Version | HBO

publié le 04/02/2019 à 06:46

C'est une publicité qui peut augmenter le rythme cardiaque des fans de Game of Thrones. Pendant la finale du Super Bowl, la série emblématique de HBO s'est offert un passage enflammé sur les télévisions américaines. Il ne s'agit pas de la bande-annonce pour la saison 8, mais d'une publicité pour la marque de bières Bud Light, pleine de références aux précédentes saisons.



La vidéo démarre lors d'un tournoi de joutes, comme le Tournoi de la Main dans l'épisode 5 de la saison 1. Loras Tyrell remporte le combat contre Gregor Clegane, alias la Montagne. Le super-soldat de Cersei Lannister est d'ailleurs bel et bien de retour dans son armure dorée et son casque qui lui masque le visage.

La suite de la pub recrée la mort du Prince Oberyn (saison 4), justement lors d'un duel contre la Montagne. Certains retrouveront facilement la référence à cette scène dans la pub : le hurlement d'Ellaria Sand lorsque la Montagne explose le crâne de son bien-aimé. La publicité de Bud Light se termine ensuite d'une manière grandiose.

Le dragon passe à l'attaque

Un dragon fait irruption et transforme l'assemblée en barbecue géant, exactement comme dans l'épisode 4 de la saison 7. La scène est d'ailleurs filmée presque comme dans l'épisode 4, histoire de faire sourire les fans de Game of Thrones. La vidéo se termine avec un plan sur l'armure du chevalier Bud Light, en bon état malgré les flammes du dragon, avec la date de retour de la saison 8 : 14 avril 2019 sur HBO, soit le 15 avril 2019 en France.