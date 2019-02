VIDÉO - "Alita : Battle Angel" : le trailer époustouflant du Super Bowl 2019

publié le 04/02/2019 à 05:25

Attendu dans les salles françaises le 13 février 2019, Alita : Battle Angel est une adaptation en prises de vues réelles du manga Gunnm de Yukito Kishiro.



Réalisé par Robert Rodriguez (Sin City, Spy Kids) et produit par James Cameron, Alita : Battle Angel promet un immense spectacle visuel dans un monde futuriste. Pour la finale du Super Bowl 2019, l'héroïne Alita a fait forte impression dans une nouvelle bande-annonce. Cyborg aux techniques de combat inédites, Alita tente de découvrir qui elle est, après avoir été adoptée par le docteur Dyson Ido. Mais plus ses souvenirs reviennent, plus ses proches sont en danger.

Pour cette première adaptation de Gunnm, le réalisateur Robert Rodriguez s'est entouré d'un casting d'exception avec Mahershala Ali (Moonlight, Green Book), Christoph Waltz (Inglorious Basterds, Django Unchained), Jennifer Connelly (Requiem for a Dream, Blood Diamond), sans oublier Rosa Salazar (Le Labyrinthe) qui prête sa voix à Alita.