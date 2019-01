Super Bowl 2019 : pourquoi le concert de Maroon 5 pose problème

publié le 30/01/2019 à 15:17

Maroon 5 et son leader Adam Levine ont-ils les épaules assez larges pour faire le show lors de la mi-temps du Super Bowl 2019 dans la nuit du dimanche au lundi 4 février ? Beaucoup en doute et il est vrai qu'il sera difficile de faire aussi spectaculaire que Lady Gaga (2016), Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars, Mark Ronson ensemble (2015) ou Katy Perry, Lenny Kravitz et Missy Elliott combinés en 2014...



L'affiche de ce Super Bowl LIII est en effet l'une des plus faibles de ces dernières années mais celui qui est aussi juré dans The Voice aux États-Unis saura certainement tenir la scène. Malgré leur talent, les étoiles ne semblent pas s'aligner et l’impatience est particulièrement modérée.

Le groupe n'envoie pas des signaux très optimistes et s'est trouvé mêlé à une polémique sociale et politique qui dépasse la seule question d'un concert ou d'un match de football.

Une grande discrétion

Le groupe Maroon 5 vient de rompre avec une tradition du Super Bowl : la conférence de presse qui est donnée juste avant la compétition. Comme le raconte le site Deadline, la Ligue nationale du football américain (NFL) a annoncé qu'Adam Levine et ses musiciens se passeraient de cette séquence pourtant obligatoire. Les fans pourront se rassurer puisque le groupe devrait plutôt consacrer son temps pour "un événement numérique et social" avant le coup d'envoi.



Un contrôle sur la communication qui ne fait pas vraiment envie et peut faire craindre une prestation en deçà des précédentes éditions. "Seule la musique compte et les artistes laisseront la musique parler plutôt qu'eux avant le grand show de ce dimanche", a décrit le communiqué du groupe.

Le second choix après le non de Rihanna

L'autre problème qui atteint déjà par anticipation l'image de Maroon 5 est très simple : le groupe serait plus lisse politiquement et bien plus sage que l'artiste qui était pressentie pour tenir cette mi-temps initialement : Rihanna.



En effet la chanteuse originaire de La Barbade aurait refusé de chanter au Super Bowl en soutien au joueur Colin Kaepernick, quarterback des 49ers de San Francisco, qui a posé un genou à terre pendant l'hymne américain pour protester contre le racisme et les violences policières lors de la saison 2016.



Ce geste très politique avait semé la controverse et provoqué l'ire des Donald Trump et de ses soutiens. Le monde du football américain, divisé, n'a jamais offert un nouveau contrat à ce joueur devenu égérie de la marque Nike. Un procès est en cours entre Colin Kaepernick et la NFL sur la question de cet exil forcé.

Des dons pour faire passer la pilule

Pour Rihanna, cette posture de la NFL était incompatible avec ses valeurs. Le fait qu'Adam Levine et Maroon 5 acceptent de jouer à sa place crée une impression de couardise de la par du groupe. Une pétition sur le site Change.org réclame d'ailleurs que le groupe boycotte le concert par solidarité. Elle compte près de 110.000 signatures à l'heure où nous écrivons ces lignes.



Pour répondre à ces critiques, Maroon 5 a annoncé faire un don de 500.000 dollars à l'association Big Brothers, Big Sisters of America. Travis Scott aurait accepté de jouer avec le groupe à la condition que la NFL donnent aussi un autre demi-million de dollars pour une autre association. De quoi mettre un peu de justice sociale et faire redorer les images publiques de tout le monde.