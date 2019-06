Spider-Man Far From Home Tv Spot "The Suits"

publié le 19/06/2019 à 11:41

Plus quelques semaines avant de découvrir Spider-Man Far From Home. En salles le 3 juillet 2019, il se déroulera après les événements d'Avengers : Endgame et permettra à Peter Parker (Tom Holland) d'introduire, entre autres, le futur du MCU.



À l’approche de la sortie de Spider-Man : Far From Home, Sony Pictures intensifie la promo du film avec un teaser centré sur tous les costumes que portera Spider-Man dans cette nouvelle aventure. Vous reconnaîtrez les premières tenues de Peter (Captain America : Civil War, Spider-Man : Homecoming) et son armure nanotechnologique très utile dans les batailles contre Thanos (Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame) .

Au total, vous découvrirez deux nouveaux costumes de l'Homme-araignée pour cette mission de haute-voltige au côté de Mystério (Jake Gyllenhaal) et sous la houlette de Nick Fury (Samuel L. Jackson).

L'original

Ce costume est celui que porte Peter dans "Spider-Man : Homecoming" Crédit : capture d'écran YouTube

Certains et certaines reconnaîtront ce costume que Peter porte dans Captain America : Civil War et Spider-Man : Homecoming. D'ailleurs dans Civil War, de nombreux fans étaient catastrophés par cette apparition de Spider-Man, premier Homme-araignée à rejoindre le MCU. Auparavant, il n'avait jamais croisé les Avengers, au cinéma. C'est Tony Stark qui offre à Peter son premier vrai costume, avant de lui confisquer dans Spider-Man : Homecoming.

L'Iron Spider

Depuis "Avengers : Infinity War", Peter a l'Iron Spider Crédit : capture d'écran YouTube

Là encore, ce n'est pas un nouveau costume. Peter le porte dans Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame. C'est aussi une création de Tony Stark qu'il lui envoie dans Infinity War lorsque Peter chute du vaisseau d'Ebony Maw, le lieutenant de Thanos, à cause du manque d'oxygène. Peter est ainsi sauvé et peut voyager dans l'espace.

Le costume Furtif

Peter Parker va se fondre dans les ténèbres Crédit : Marvel / Sony Pictures

Déjà aperçu dans les bandes-annonces de Far From Home, ce costume permet à Peter Parker de se camoufler dans la nuit. Notre héros l'utilise pour combattre l'Homme de métal, un des méchants de l'intrigue. Ce costume a la particularité de rendre invisible Peter car il déforme la lumière et les sons autour de lui. C'est Nick Fury, qui voyage jusqu'en Europe pour retrouver Peter, qui lui offrirait cette tenue de "ninja nocturne".

Le costume créé par Peter avec la technologie Stark

Le costume créé par Peter Crédit : capture d'écran YouTube

Le dernier costume c'est Peter qui va le construire, grâce à la technologie de Tony Stark, dans une sorte de laboratoire secret. Si on ignore encore son nom, cette tenue a certainement la nanotechnologie de l'Iron Spider, avec des armes bien précises que Peter a élaborées. Après tout, n'oublions pas qu'il est un génie des mathématiques et des sciences.