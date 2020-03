VIDÉO - "The Walking Dead", saison 10, épisode 13 : que dévoile la scène d'ouverture ?

publié le 18/03/2020 à 16:10

Les fans de The Walking Dead ont de quoi patienter avant le retour de Michonne (Danai Gurira). La guerrière absente depuis le retour de la saison 10, sera en effet de retour dans l'épisode 13 intitulé What We Become. La chaîne américaine AMC a dévoilé la scène d'ouverture de cet épisode, diffusé en France le 23 mars prochain sur OCS. Attention, la suite contient des spoilers.

L'épisode 13 de la saison 10 sera centré sur Michonne. C'est en tout cas ce que laissent penser le teaser et cette scène d'ouverture. La guerrière au sabre se trouve sur l'île de Virgil, le naufragé qui pillait les réserves d'Oceanside dans l'épisode 8 de la saison 10. Cette scène d'ouverture intense est un flashback de la vie de Michonne, avant sa rencontre avec Rick (Andrew Lincoln) et les protagonistes.

Elle tient "en laisse" deux zombies : Mike (Moses J. Moseley) son ancien compagnon et Terry (Theshay West) son meilleur ami. Arrive ensuite Andrea (Laurie Holden), l'une des meilleures amies de notre héroïne. Mais, contrairement aux événements passés, Michonne ne sauve pas sa future camarade, qui se fait dévorer par les morts-vivants. Cet épisode 13 va donc complètement changer la donne et nous montrer ce qu'aurait été la vie de Michonne si elle n'avait pas sauvé Andrea, qui l'a suite emmenée à rencontrer Rick, Carol (Melissa McBride), Daryl (Norman Reedus) et le reste des protagonistes du show.



Le dernier épisode de Michonne ?

La showrunneuse Angela Kang a sûrement préparé un épisode hors du temps, qui rendra ainsi hommage à Michonne dont ce devrait être la dernière apparition, ou l'avant-dernière. Entre ces scènes flashbacks, l'épisode se déroulera dans le présent où notre héroïne va découvrir que Virgil (Kevin Carroll) l'a en réalité conduite dans un piège. Certains et certaines retrouveront l'ambiance de la série Lost de J.J. Abrams, puisque les "méchants" de l'île de Virgil se nomment les Autres, comme les personnages de Lost. Il faudra encore patienter avant d'en savoir plus sur l'intrigue de cet épisode 13 et découvrir s'il s'agit vraiment de la dernière apparition de Michonne. Dans tous les cas, il promet des scènes fortes.