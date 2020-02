The Walking Dead: "Darkness" Official Mid-Season Teaser

publié le 12/02/2020 à 16:29

30 secondes. C'est la durée totale de ce nouveau teaser de The Walking Dead, intitulé Darkness (Ténèbres). Vous pensiez qu'en si peu de temps vous n'alliez pas découvrir de nouvelles images ? Détrompez-vous (et attendez-vous au pire).

Le teaser est une succession d'images de désolation, bataille et de sang. Le moment le plus marquant étant les larmes de Judith, l'une des héroïnes les plus fortes de la série. Très vite, on imagine que la fillette laisse la tristesse l'envahir en apprenant la mort de sa mère Michonne. Un départ que les fans redoutent, toujours sans savoir et dans quel épisode de la suite de saison 10 il surviendra.

Une autre image montre Judith réconfortée par Daryl, qui a donc survécu à l'enfer de la grotte, où il se trouve prisonnier à la fin de l'épisode 8, avec Carol, Magna, Connie, Jerry et Kelly. On voit d'ailleurs ensuite Kelly avec un bébé dans une voiture, attaqué par des zombies. Il pourrait s'agir d'Adam, le neveu de Gamma. La Chuchoteuse va offrir son aide à Alexandria, en échange de pouvoir voir son neveu, adopté par Earl et Tammy Rose Sutton dans la saison 9. Kelly est en panique, le bébé aussi, tout comme Alden qui essaye de les sortir du danger.

Michonne et Lucille, le retour

Que fait Michonne avec la batte de Negan ? Est-ce un rêve-cauchemar ou la réalité ? Il faudra encore patienter pour en savoir plus. Cette fois, on voit Michonne utiliser la batte de Negan, probablement pour écraser le crâne d'un de ses adversaires. Dans tous les cas, la mise en scène rappelle la saison 7, lorsque Negan s'apprête à massacrer Glenn et Abraham.

Enfin, on aperçoit Eugene, Yumiko et Ezekiel à cheval en route vers une destination inconnue. Mais on remarque au bout du pont où ils se trouvent, une construction en tôle qui pourrait représenter les barrières d'une nouvelle communauté. Peut-être du Commonwealth, ce groupe ultra-équipé et moderne dont les fans attendent l'apparition depuis la saison 8. À priori, la mystérieuse femme avec qui Eugene parle à la radio dans la saison 10, serait Stéphanie, une membre du Commonwealth, découverte dans les comics. Eugene pourrait décider d'aller à sa rencontre, ce qui expliquerait son voyage vu dans le teaser.

Yumiko, Eugene et Ezekiel en route Crédit : capture d'écran YouTube

Negan en danger ?

Negan a réussi à gagner la confiance d'Alpha. Si Beta se méfie de lui et le surveille de près, Negan va montrer une nouvelle fois sa "loyauté" à Alpha en lui révélant qu'un espion se cache chez les Chuchoteurs. Il a découvert que Gamma est en effet une agent double, mais rien ne nous dit encore, s'il va réellement la dénoncer. Dans la scène ci-dessous, Negan ferme les yeux alors qu'Alpha s'approche de lui, la main sur son couteau. Va-t-elle l'attaquer ou veut-elle seulement lui faire peur ? Et Negan sent-il sa présence ? Va-t-il donc se défendre et tuer la cheffe des Chuchoteurs comme dans les comics ? Mystère, mais du sang est à prévoir.

Alpha prête à dégainer son couteau Crédit : capture d'écran YouTube