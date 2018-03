Negan et Rick s'affrontent dans un environnement des plus hostiles dans "The Key"

publié le 19/03/2018 à 08:41

Après un épisode presque essentiellement centré sur Gabriel et sa foi, il est bon de voir que The Walking Dead n'oublie pas l'action. L'épisode 11 de la saison 8 pouvait être parfaitement déprimant et lent mais on peut dire qu'il est suivi par un douzième épisode en opposition frontale. Baptisé The Key (La Clef), l'épisode 12 de la série post-apocalyptique de AMC suit exclusivement les personnages principaux qui font tout le sel de l'intrigue.



L'action se concentre en particulier sur les deux ennemis intimes de la série : notre héros Rick, qui n'a toujours pas pu venger la mort de son fils Carl et Negan, le fou à la batte recouverte de barbelés qui a décidé de terroriser notre groupe de héros. Maggie et Michonne disposent aussi de plusieurs scènes qui pourraient se révéler cruciales pour la suite de la saison. Elles vont faire la rencontre d'un personnage nouveau et résolument singulier. Un personnage qui va leur remettre la fameuse "clef" qui a donné à cet épisode son nom.

Au-delà de ces paragraphes, nous allons rentrer dans le détail des actions de l'épisode. Il est donc temps de faire demi-tour si vous n'avez pas envie de lire ces spoilers avant le visionnage de l'épisode sur OCS. Vous voilà prévenus.

Le duel entre Rick et Negan

Tout commence par un sourire glaçant de Negan. Son interprète, le talentueux Jeffrey Dean Morgan, a un talent tout particulier pour vous recouvrir de frissons avec la plus banale des expressions faciales. Il compte mettre à exécution le plan qu'il a développé à la fin de l'épisode 11 : effrayer nos héros et la Colline tout entière en contaminant certains de leurs membres afin qu'ils se rendent. Pour réaliser cela, tous recouvrent leurs armes d'entrailles de zombie et partent à la rencontre des troupes de Rick, Michonne et Maggie.



Negan envoie donc un convoi pour mener cette attaque. Mais l'homme à la batte décide lui aussi d'aller au front. Repéré par Rick qui observe les déplacements des Sauveurs, Negan, qui occupait la dernière voiture du convoi, est percuté par Rick. Les deux hommes se retrouvent un peu plus loin après un accident. Rick est seul est déterminé. Negan est isolé et assommé par cette attaque surprise. Le duel peut commencer.

Negan ne va pas être content de voir Lucille dans cet état Crédit : AMC

Negan trouve refuge dans un bâtiment abandonné. Il échappe miraculeusement aux salves de tirs de Rick qui, de rage, vide trois chargeurs sur les éléments du décor. On pensait que notre héros serait plus sage avec ses munitions après huit saisons de survie en milieu hostile, mais il n'en est rien. Malgré les tentatives de discussion et les sarcasmes de Negan, Rick avance vers lui. Kalachnikov, revolver, hache... Tout y passe. Mais à chaque assaut, Negan parvient à éviter la mort.



Les deux hommes continueront leur danse qui prendra un tour des plus spectaculaire quand Rick s'empare une nouvelle fois de Lucille, la précieuse batte de Negan. Il va y mettre le feu provoquant la rage de Negan. Naturellement, puisqu'il s'agit de The Walking Dead, des zombies rejoignent la danse pour ajouter un peu de dramaturgie. Rick mettra le feu aux morts-vivants et le duel sera reporté sine die sans que l'un des deux hommes ne trouve la mort. Enfin, c'était sans compter sur Jadis prenant en otage Negan à la fin de l'épisode...

Negan sans Negan ?

Ce qui est surprenant dans ce duel, c'est que Negan reste seul tout le long de son combat avec Rick. Notre héros aurait pu aisément être mis en infériorité numérique si les dizaines de soldats de Negan étaient venus à la rescousse de leur chef. Mais aucun membre du convoi ne vient à sa rencontre.





Il y a deux explications à cela : Dwight et Simon. Les deux lieutenants de Negan partent eux-même à la recherche de leur leader après l'attaque à la voiture bélier de Rick. Simon demande aux Sauveurs de rester sur les lieux et de préparer l'attaque contre la Colline comme si de rien n'était. Simon semble développer un esprit critique face aux idées de Negan. Un changement qui est observé prudemment par Dwight qui veut secrètement en finir avec Negan mais dont la traîtrise n'est connue que de nos héros.

Dwight et Simon semblent partager une ambition commune : en finir avec Negan Crédit : AMC

Dwight et Simon discutent, Simon surtout. Le duo finit par retrouver la voiture de Negan mais au lieu de partir à sa recherche, ils décident de s'affranchir de leur chef et brûlent ce qu'il reste de sa voiture. Si Dwight semble satisfait d'avoir trouvé un allié objectif en la personne de Simon, il ne révèle pas ses intentions. Et tant mieux.



Après être revenus auprès des Sauveurs, sans Negan, Simon prend le contrôle de la situation et le leadership du groupe. Dwight de son côté ne peut qu'assister à cette passation de pouvoir. Simon arrive à convaincre les Sauveurs qu'ils "sont Negan même sans Negan". Comprenez que Negan est avant tout une idéologie de domination et de peur plutôt qu'un homme. Simon annonce en conclusion que le plan de Negan était encore trop bienveillant et qu'il n'est plus l'heure de faire peur à nos héros mais de les annihiler. Dwight, lui, assiste impuissant à cette annonce terrifiante.

Simon s'emparant du leadership du groupe Crédit : AMC

Une femme mystérieuse, porteuse de la "clef"

Le reste de l'intrigue s'attarde sur les femmes de la Colline. Attirées à l'extérieur de leur camp, elle rencontre un groupe de trois femmes mené par une certaine Georgie. Un personnage que même les lecteurs assidus des comics ne pourraient connaître puisqu'elle est originale à la série.



Bien habillée, éduquée, calme et sans peur, Georgie veut établir une ligne de troc entre la Colline et son groupe. Elle réclame deux éléments : de la nourriture et de la musique et propose d'offrir des connaissances. Michonne veut échanger avec elle et lui faire confiance. Maggie, elle, préfère la prudence et mène le trio mystérieux à la Colinne sous bonne garde.

Georgie, un nouveau personnage de "The Walking Dead" Crédit : AMC

Nos deux héroïnes vont alors débattre de la suite à donner. C'est naturellement la philosophie de Carl qui va être au centre des arguments : faire confiance, se faire des amis (comme le médecin qu'a aidé Carl avant de mourir) et risquer sa vie ? Ou se replier et survivre coûte que coûte ? Maggie finira par accorder sa confiance à la mystérieuse Georgie.



Elle lui offrira une caisse d'albums et malgré la famine qui menace la Colline 4 caisses de denrées. Cette foi se révélera payante. C'est finalement Georgie qui offrira de la nourriture à la communauté. Elle donnera aussi à Maggie un dossier, baptisé "La Clef", et contenant des informations pour construire des équipements et améliorer la vie de son groupe : silos, aqueducs... Georgie (qui pourrait bien être une ingénieure ou historienne puisque ces "technologies" sont médiévales) expliquera à Maggie qu'elle reviendra un jour pour continuer ces échanges. Reste à savoir s'il elle sera toujours aussi bienveillante la prochaine fois...