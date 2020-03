VIDÉO - "The Walking Dead", saison 10, épisode 13 : Michonne est de retour

The Walking Dead 10x13 Trailer Season 10 Episode 13 Promo/Preview [HD] "What We Become"

publié le 17/03/2020 à 16:00

La saison 10 de The Walking Dead monte en puissance. Après un retour plutôt mou, l'épisode 12 a prouvé combien la série arrive encore à surprendre, émouvoir, choquer. L'épisode 13 du 23 mars, intitulé What We Become (Ce que l'on devient), donne d'ailleurs un bon aperçu de ce qui attend les fans. Attention, la suite contient des spoilers.

Michonne va faire enfin son grand retour. La guerrière est absente depuis ce début de deuxième partie de la saison 10. Elle ignore tout de la bataille qui a ruiné la Colline, la mort d'Alpha, le retour de Lydia, la disparition de Connie et le choc vécu de sa fille Judith. On retrouve donc la guerrière dans ce teaser de l'épisode 13.

Michonne se trouve sur l'île de Virgil, le naufragé découvert dans l'épisode 8. Il prétend avoir quitté sa communauté pour récupérer des vivres et des armes sur le continent. Michonne doit l'accompagner dans cette mission et prendre, elle aussi, de quoi armer ses camarades dans la lutte contre Alpha. Mais, tout ne ne se passe comme prévu, Michonne se rend compte que Virgil l'a emmenée dans un piège et que "Les Autres" sont les grands méchants de cette terre isolée.