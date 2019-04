publié le 03/04/2019 à 19:11

Angela Kang, la showrunner de The Walking Dead, l'avait annoncé : la saison 9 se termine par "une surprise". Après la conversation par radio entre Ezekiel à la Colline et Judith à Alexandria, la caméra s'arrête un moment sur le transistor. Attention, la suite contient des spoilers.



C'est une voix de femme qu'on entend. Elle lance un appel, qui reste sans réponse, pour le moment : " Allô ? Ceci est un appel général. Quelqu'un m'entend ?". Au lendemain de la diffusion de Storm, les cerveaux des fans bouillonnent. À qui appartient cette voix et à quelle communauté cette héroïne appartient ?

Interviewée par The Hollywood Reporter, Angela Kang explique : "À chaque fois que nous avons un moment comme celui-ci [la voix de la radio], chaque fois que nous avons de nouvelles entités et des personnages qui entrent dans le monde des protagonistes, c'est quelque chose qui va changer le cours de l'histoire. J'espère que vous aimerez voir cela au cours de la saison prochaine". De quoi faire monter la pression avant octobre 2019 pour la saison 10. Mais comment en savoir plus sur cette mystérieuse voix ? Il faut se tourner du côté des comics, en avance sur la série.

Ce serait la voix de Stéphanie, une membre du Commonwealth

Si Angela Kang décide de suivre la trame des comics pour la prochaine saison, cette voix "radiophonique" est celle de Stéphanie, membre du Commonwealth. Elle se lie d'ailleurs d'amitié avec Eugene pendant la guerre contre les Chuchoteurs. Ils ont même une liaison. Le Commonwealth fait une "première apparition" dans la saison 8 avec le personnage de Georgie.



Elle serait une autre version de Pamela Milton, une sorte de présidente du "Commonwealth". Ce groupe est une véritable petite ville et civilisation avec 50.000 âmes dans un campement de l'Ohio. On y trouve une armée, des professionnels et même des divertissements. Le Commonwealth est la clef de voûte de l'arc narratif nommé The New World Order (le Nouvel ordre mondial), lorsque la menace des Chuchoteurs est terminée.

Le couverture avec Pamela Milton de "The Walkind Dead" Crédit : TWD

Le retour de Géorgie et Maggie pour la saison 10 ?

Maggie et Georgie dans la saison 8 de "The Walking Dead" Crédit : Gene Page / AMC

Si la voix de la radio est bien celle de Stéphanie, on pourrait enfin revoir Georgie dans l'aventure post-apocalyptique. Elle n'est pas réapparue depuis la saison 8, mais on sait depuis le milieu de la saison 9 qu'elle a été en contact avec Maggie.



C'est d'ailleurs sur ses conseils dans une lettre [épisode 3, saison 9] que la survivante abandonne la Colline pour une autre communauté qui se trouve près d'un port. Depuis son départ, Maggie n'a donné aucun signe de vie à son ancien groupe, même après la lettre lui annonçant la mort par décapitation de ses membres.



La voix de Stéphanie laisse donc une porte ouverte pour le retour de Maggie et l'arrivée du Commonwealth dans The Walking Dead. Il est encore trop tôt pour découvrir si Angela Kang compte faire de cette communauté une alliée ou une ennemie de la Colline et d'Alexandria.