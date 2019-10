THE WALKING DEAD 10x05 "What It Always Is" Promo [HD] Norman Reedus, Jeffrey Dean Morgan

publié le 29/10/2019 à 10:30

Absents de l'épisode 4 de The Walking Dead, les Chuchoteurs seront de nouveau au cœur de l'action dans l'épisode 5. Dans le teaser de What It Always Is (Ce qui est toujours), Alpha prépare en effet un nouveau plan d'attaque contre les Communautés, alors que Negan se fait un nouvel ami. Attention, la suite contient des spoilers.

Negan va être retrouvé par Brandon, qui l'aurait donc libéré dans l'épisode précédent. "Tu es rapide. Il m'a fallu une éternité pour te rattraper", explique le jeune homme. Il faudra attendre la diffusion de l'épisode pour découvrir ce qui fait rire l'ancien chef des Sauveurs et ce qu'il compte faire de sa nouvelle liberté.

À la Colline, Connie est morte d'inquiétude. Sa sœur Kelly, qui commence à devenir sourde, a disparu. Elle serait partie pour "traquer quelque chose qu'elle avait oublié là-bas", mais on ignore de quoi ou qui il s'agit. Elle sera prise en chasse par un Chuchoteur, alors que Connie et Daryl essayent de la retrouver. Du côté des Chuchoteurs, Alpha prépare une nouvelle attaque. "La patience et les changements de stratégie prennent du temps", explique-t-elle à Beta. Ce qui n'augure rien de bon pour nos héros et héroïnes.