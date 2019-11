publié le 05/11/2019 à 08:15

Plus que trois épisodes avant la traditionnelle pause hivernale de The Walking Dead. Bonds s'annonce aussi intense que What It Always Is (épisode 5), comme l'annonce le teaser.

Le début de la vidéo nous montre Carol, prête à partir en mission avec le même revolver que l'épisode 3. Elle n'avait pas réussi à tirer sur Alpha, à cause de Michonne. Cette fois, elle est accompagnée par Daryl qui a sûrement senti qu'elle s'apprêtait à commettre une erreur. "Dis-moi ce qu'on vient faire ici", lui demande son meilleur ami. "On va trouver cette put* et on va la tuer", rétorque Carol, qui repère la meute des Chuchoteurs avec ses jumelles.

Dans le camp d'Alpha c'est la confusion. Negan, qui porte de nouveau son blouson en cuir, n'inspire pas la confiance de Beta. Il va donc être testé. Negan se retrouve au beau milieu d'une troupe de Chuchoteurs, que Carol et Daryl ont repérés. On devine la suite. Negan devra soit tuer l'un des deux pour gagner la confiance des Chuchoteurs, ou les protéger et donc se battre contre Beta et ses sbires.

Eugene établi un nouveau contact

Eugene communiquerait avec Stéphanie Crédit : capture d'écran YouTube

Le teaser se termine par Eugene essayant d'établir un contact par radio. On réentend la voix féminine du final de la saison précédente. Selon la théorie populaire si on se base sur les comics, cette voix est celle de Stéphanie, membre du Commonwealth. Elle se lie d'ailleurs d'amitié avec Eugene pendant la guerre contre les Chuchoteurs. Ils ont même une liaison.

Si c'est bien Stéphanie, l'arrivée du personnage dans la saison 10 permettrait de faire une nouvelle connexion avec Georgie, qui serait la cheffe du Commonwealth et qu'on n'a pas vu depuis de nombreux épisodes. C'est sur ses conseils que Maggie a quitté la Colline dans la saison 9 pour s'occuper d'une autre communauté.