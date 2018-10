publié le 04/10/2018 à 20:00

Après 6 mois d'attente, les fans de The Walking Dead vont enfin retrouver leurs personnages préférés. Diffusée à partir du 8 octobre 2018 sur OCS en France, la saison 9 promet d'ores et déjà de mettre les nerfs du public à rude épreuve. Attention, la suite contient des spoilers.



Départs de Rick et Maggie, guerre civile, nouvelle menace... Le nouveau monde de The Walking Dead sans les Sauveurs n'a pas que de beaux jours devant lui. Le shérif fera d'ailleurs ses adieux à la série en cours de diffusion. "Nous voulons vraiment respecter le personnage et lui dire adieu d'une belle manière. C'était notre objectif pour cette saison", a d'ailleurs confié Angela Kang, la showrunner, à EW.

Si vous n'avez pas envie d'attendre le premier épisode intitulé A New Begining (Un nouveau commencement), si vous souhaitez en savoir plus sur le retour de Negan, RTL Super a compilé les 12 révélations de cette prochaine saison.

> THE WALKING DEAD SEASON 9 Trailer #1 Comic Con (2018) AMC Series HD

1. Rick fera ses adieux au cours de la saison

Ce sera sans doute le moment le plus fort de cette saison 9. Rick Grimes va tirer sa révérence au milieu de la saison 9, probablement pendant l'épisode 5, selon le forum Reddit. Les fans ignorent comment le héros disparaîtra.



De son côté, Andrew Lincoln a confié qu'il n'était pas "nécessaire" que son personnage soit tué dans la saison 9. "Lennie James [Morgan Jones] est un exemple parfait d'un personnage quittant la série sans mourir [il a rejoint le spin-off Fear The Walking Dead] (...) Je pense que ce que nous avons pour cette saison est vraiment remarquable, et je suis très très fier du travail accompli", expliquait-il au Comic Con de San Diego.



2. Shane de retour le temps d'un épisode

Jon Bernthal a interprété le personnage de Shane dans les deux premières saisons de "The Walking Dead" Crédit : AMC

C'est l'une des premières informations qui a fait beaucoup de bruits. Pendant le tournage, l'acteur Jon Bernthal (The Punisher) a été aperçu en compagnie des membres du casting de la série. C'est ensuite le très renseigné The Hollywood Reporter qui a confirmé la rumeur en expliquant que Shane sera dans la saison 9, le temps de l'épisode consacré aux adieux de Rick. Le père biologique de Judith devrait ainsi revenir pendant un flashback de Rick ou une hallucination (comme dans la saison 3), puisque le personnage est mort dans la saison 2.

3. Le discret hommage de Michonne à Carl

Disparu dans l'épisode 9 de la saison précédente, le fils de Rick sera, d'une certaine manière, présent dans cette saison. "Si vous regardez de près les cheveux de Michonne cette saison, vous verrez qu'elle porte un morceau de tissu dans l'une de ses dreadlocks. C'est un morceau de la chemise de Carl, qu'elle porte pour qu'il soit toujours avec elle", explique la showrunner pour le site officiel de The Walking Dead.

4. La saison s'ouvrira avec un saut dans le temps

Les fans s'en doutaient, mais Tom Payne, l’interprète de Jesus, a confirmé l'information. "Je pense ce qu'il se passe maintenant [dans la saison 9] se déroule un an et demi après tout ce qui c'est fini [dans la saison 8]. Vous voyez vraiment toutes les forces des communautés. Tout le monde revient à l'essentiel. Les agriculteurs sont très utiles, et Hilltop est vraiment leur domaine", confie-t-il à AMC.



Une ellipse conséquente qui permettra aux fans de découvrir un tout nouvel univers. En effet, en un an et demi, les communautés ont changé leur mode vie et essayé de construire ce "nouveau monde", dont parle Rick à la fin de la saison 8.

5. Maggie a (enfin) accouché

Maggie a enfin donné naissance à son bébé Crédit : capture d'écran YouTube

C'est l'une des grossesses les plus longues du petit écran. Mais, dans la saison 9, Maggie a enfin donné naissance au bébé de Glenn, décédé au début de la saison 7 sous les coups de Lucille, la batte de Negan. C'est dans la bande-annonce de la saison 8 qu'on découvre l'enfant de Maggie, âgé de quelques mois, nouvelle preuve d'un saut dans le temps. Reste à savoir si l'enfant sera lié au départ de la cheffe de la Colline au cours de la saison 9, puisque l'actrice sera ensuite en tournage pour la série d'ABC : Whiskey Cavalier (prévue pour 2019). Mais, cela ne veut pas dire que Maggie sera absente de la saison 10, si elle est confirmée.

6. Les Chuchoteurs arrivent

Les Chuchoteurs se déguisent en zombies pour survivre Crédit : capture d'écran

C'est l'un des moments les plus forts de la bande-annonce. Les Chuchoteurs, annoncés depuis des saisons, seront enfin présents à l'automne prochain dans la série. Ils sont introduits brièvement par Rosita et Eugene, qui se cachent d'un groupe de zombies, en se recouvrant de boue. Sauf que ce ne sont pas des morts-vivants, mais bel et bien les Chuchoteurs, des hommes et des femmes qui se déplacent en chuchotant, en tenues de zombies. Montez le volume à 5 min 19, vous entendrez quelqu'un prononcer la phrase "Where are they ? (où sont-ils ?)", en chuchotant.

7. La guerre civile menace l'équilibre du nouveau monde

Pas facile de créer un nouveau monde après la guerre entre les Sauveurs et les communautés de Rick, Maggie et d'Ezekiel... Les tensions sont vives entre les différents groupes. Le tag "Sauveurs, sauvez nous ! Nous sommes toujours Negan", de la bande-annonce, montre que des ex-Sauveurs et Sauveuses doivent saboter la nouvelle organisation de Rick. Ce dernier proclame l'arrivée d'un nouveau monde à la fin de la saison 8 où le groupe de Negan intègre les autres groupes afin de vivre en paix. Mais tout le monde n'est pas prêt à pardonner.

8. De nouveaux personnages rejoignent l'aventure

Lydia est la fille d'Alpha, elle sera incarnée par Cassady McClincy Crédit : John Salangsang/Variety/SIPA / Image Comics / RTL.fr

Comme on le voit dans la bande-annonce, plusieurs groupes de personnages vont faire leur apparition. Le premier est dirigé par Magna (Nadia Hilker) en couple avec Yumiko (Eleanor Matsuur). Dans les comics, le couple rejoint la communauté de Rick. Elles sont d'abord traitées comme des ennemies, avant d'être acceptées. Elles se battent même aux côtés des protagonistes lors de la guerre contre les Chuchoteurs.



Aux côtés de Magna et Yumiko, on découvrira Connie incarnée par Lauren Ridloff, une comédienne sourde. Connie est décrite dans Entertainment Weekly comme "une survivante aguerrie, habile pour utiliser ses sens pour lire les gens, les situations et les problèmes". La jeune femme est accompagnée par son compagnon Kelly (Angel Theory). Enfin, Luke (Dan Fogler) complète ce petit groupe. Il est "un survivant fatigué qui comprend que la sécurité est une priorité. Il apprécie ce qui est beau et ce qui a de l'espoir, ce qui le rend complètement humain", selon sa description relayée par The Wrap.





La saison 9 sera aussi marquée par l'arrivée d'Alpha et Beta, le duo brutal des Chuchoteurs, et Lydia, l'amie inattendue de Carl Grimes dans les comics.

9. Bienvenue au Commonwealth

Annoncé depuis la saison 8, le groupe du Commonwealth devrait enfin arrivé Crédit : capture d'écran YouTube

Sur cette éolienne de la bande-annonce, qui nous transporte au temps du Far West, on remarque l'inscription de "Commonwealth" (à gauche). Nos protagonistes vont donc sûrement faire leur entrée dans cette communauté, bien connue des lecteurs et lectrices de comics, teasée dans la saison 8 avec le personnage de Georgie. Elle serait en réalité la version cathodique de Pamela Milton, présidente du "Commonwealth". Ce nouveau groupe est une véritable petite ville et civilisation avec 50.000 âmes dans un campement de l'Ohio. On y trouve une armée, des professionnels et même des espaces de divertissements.





Dans les comics de Robert Kirkman, Pamela est une sorte de présidente d'un groupement appelé le "Commonwealth". Elle est la clef de voûte de l'arc narratif nommé "The New World Order" ("le Nouvel ordre mondial"). Une façon ingénieuse d’agrandir le monde de The Walking Dead, et que les fans prennent enfin un bol d'air frais après ces dernières saisons à péricliter dans les mêmes lieux.

10. Negan prépare sa revanche

> THE WALKING DEAD Season 9 "New Beginnings" Trailer [HD] Andrew Lincoln, Norman Reedus

"Tu crois peut-être avoir tout bien ficelé. Mais, tu ne prépares pas le futur. Tu ne sauves pas le monde. Tu le prépares juste pour mon retour", explique l'ancien leader des Sauveurs à Rick dans un teaser de la saison 9. Depuis sa geôle d'Alexandria, il attend patiemment que la révolte des anciens Sauveurs se déclenche. En effet, comme on a pu le voir dans la première bande-annonce de la saison 9, le nouveau monde de Rick risque d'imploser. Les groupes, ennemis jadis, ont du mal à cohabiter, alors qu'une menace bien plus grande se prépare.

11. Un voyage à Washington de prévu

La bande-annonce de la saison 9 laisse déjà entrevoir que les survivants se rendront à Washington. Vraisemblablement dans un musée, pour récupérer des outils et une diligence, qu'on vu dans une précédente photo. Ce serait un indice montrant que les communautés ont nettement changé leur mode de vie depuis la fin de la guerre contre les Sauveurs, et qu'elles essayent maintenant de se réapproprier ce monde post-apocalyptique.

La saison 9 nous entraînera à Washington Crédit : ACKSON LEE DAVIS/AMC

12. Les tensions seront vives entre Maggie et Rick

La cheffe de la Coline a du mal à accepter que Rick ait épargné Negan à la fin de la saison 8 [ce dernier a tué son mari Glenn dans la saison 7] et prépare sa vengeance. "Nous allons certainement être en conflit, mais nous sommes toujours une famille. On n'a juste pas la même définition de ce terme", explique l'actrice dans un entretien rapporté par le média Comic Book.



Dans le trailer de la saison 9, on remarque que Maggie a beaucoup de mal à adhérer au nouveau monde de Rick. Idem pour la plupart des Sauveurs et des Sauveuses qui réclament la libération de Negan.