publié le 16/04/2018 à 10:03

C'est un final de The Walking Dead ponctué de surprises. Après une saison entièrement consacrée à la guerre entre Rick et Negan, l'épisode 16 de la saison 8 du show "zombiesque" montre enfin comment tout se termine. Intitulé Wrath (Colère), il se concentre bien évidemment sur Rick et Negan, le leader des Sauveurs, qui a fait une apparition remarquée dans la saison 7. Psychopathe et manipulateur, il a tout de même offert le meilleur méchant de la série adaptée des comics. Attention, la suite du texte contient des spoilers.



La fin est proche ! Alors que Negan a mis en place un plan machiavélique pour tuer Rick et ses compagnons (épisode 15), ces derniers vont être sauvés par une aide extérieure. Rick de son côté, continue de faire le deuil de son fils Carl, disparu dans l'épisode 9, qui est en réalité le véritable héros de ce final de saison 8.



Eugene a bien trahi les Sauveurs

Tara pendant l'assaut contre les Sauveurs dans "The Walking Dead" Crédit : Gene Page/AMC

Alors que les Sauveurs encerclent nos héros et héroïnes, qui ont peu de chances de survivre, le stratagème d'Eugene est enfin révélé. Il avait bien trafiqué les munitions des Sauveurs, comme on avait pu le deviner dans l'épisode précédent. Leurs armes explosent au fur et à mesure qu'ils appuient sur les gâchettes, permettant à Rick, Maggie, Michonne et les autres de prendre le dessus. Eugene a donc bien trahi les Sauveurs, sans se faire repérer par Negan.

Contre toute attente, Morgan, qui va rejoindre la saison 4 de Fear The Walking Dead, décide d'épargner les Sauveurs qui se rendent. Depuis quelques épisodes, il a repris son rôle de vengeur solitaire, mais la récente disparition d'Henry, le petit garçon disparu puis retrouvé par Carol, et la mort de Gavin, ont aidé Morgan à laisser de côté ses pulsions meurtrières.



La bataille est loin d'être terminée. Tara, qui protège la Colline avec l'aide des survivant(e)s est rejoint par les femmes de l'Oceanside, qui avaient jusqu'ici refusé de prendre part au conflit. La preuve qu'Aaron a finalement réussi à les convaincre dans l'épisode 15 avec un discours désespéré en expliquant que Negan était la source de tous les problèmes des communautés.



L'ultime face-à-face entre Rick et Negan

Vient ensuite le moment tant attendu de ce "season finale" : l'affrontement entre Rick et Negan qui mettra un terme à la guerre. La scène pourrait rappeler celle de l'épisode 12 où les deux hommes se sont déjà affrontés. C'est Rick qui prend le dessus, prêt à donner le coup de grâce à son ennemi. Et, c'est finalement Carl qui sauvera les deux hommes. Vous avez bien lu : avec ses lettres d'adieux leur implorant de faire la paix, Carl a bouleversé Rick et Negan. Rick tranche la gorge de Negan, avant de demander à Maggie et ses alliés de le soigner. La cheffe de la Colline refuse. "Ce n'est pas fini tant qu'il vit", hurle-t-elle, retenue par Michonne.



Negan est transporté pour stopper l’hémorragie et Rick s'adresse à toutes les Communautés et les Sauveurs : "Quiconque veut vivre en paix et trouver un terrain d'entente, ce monde est à vous, car la mort arrive". Une phrase qui nous renvoie aux ellipses qui ont été distillé dans la saison 8, où les Communautés vivent en paix, comme certains et certaines ont pu le lire dans les comics de The Walking Dead. La guerre est finie. Negan est ensuite transporté dans "une cellule" dans laquelle il devra rester, pendant que ce nouveau monde de paix sera établi.



Maggie, Daryl et Jésus veulent se venger

C'est un moment surprenant, qui va de paire avec le discours de Rick. Daryl, qui a toujours détesté Dwight, son ancien geôlier (saison 7), décide de l'épargner. Plus encore, il lui rend sa liberté et lui demande d'aller retrouver Sherry, son épouse disparue dans la saison 7. Elle avait réussi à quitter le Sanctuaire après des années passées comme l'esclave de Negan. Dwight, part ainsi retrouver sa bien-aimée, qui pourrait faire son retour dans la saison 9 de la série.



Daryl a beau avoir laissé Dwight partir, Maggie n'est pas prête de pardonner. "Rick a eu tort. Michonne aussi. Alors on va prendre notre mal en patience, attendre le bon moment et lui montrer", explique-t-elle à Jésus. Daryl les rejoint et acquiesce, preuve que le trio devrait faire des ravages dans les prochains épisode. Un discours qui annonce sans doute la saison 9 et montre que Maggie est prête à tout pour venger la mort de son compagnon Glenn (épisode 1, saison 7). Réussira-t-elle à s'opposer à Rick et Michonne ? La paix entre toutes les Communautés va-t-elle perdurer ? Negan peut-il vraiment changer ? Il faudra patienter jusqu'à l'année prochaine avant d'en savoir plus.