publié le 01/09/2018 à 10:00

La famille The Walking Dead s'agrandit. Pour la saison 9, de nouveaux personnages vont rejoindre l'aventure. Connus des lecteurs et des lectrices de comics de Robert Kirkman, en avance sur la série, ils sont pour la plupart liés au groupe des Chuchoteurs. Attention, la suite du texte contient de nombreux spoilers sur l'intrigue de la saison 9.





Les Chuchoteurs sont des survivants qui vivent à l'état quasi-sauvage, très brutaux et qui se camouflent avec des restes de chair de zombies putréfiés. Le tout en chuchotant pour ne pas éveiller les soupçons de leurs ennemis. On a d'ailleurs un aperçu de leur groupe dans la première bande-annonce de la saison 9, diffusée pendant le Comic-Con de San Diego 2018.

Ils ne seront pas les seuls à rejoindre Rick et ses compagnons puisqu'un autre groupe de survivants, mené par Magna fera aussi son entrée. RTL Super vous en dit plus sur cette galerie de personnages qui promettent une saison 9 sanglante et violente.

Alpha et Beta, le duo brutal des Chuchoteurs

Alpha incarnée par Samantha Morton (Minority Report, Les Animaux Fantastiques). Dans les comics, elle apparaît dans Volume 22: A New Beginning en 2014. Rusée, cruelle et sauvage, elle est fière d'être la cheffe des Chuchoteurs et se distingue par son crâne rasé. Mère de Lydia, elle abuse physiquement et émotionnellement de sa fille et laisse les autres membres du groupe la violer.



Avec sa taille gigantesque, Beta (Ryan Hurst) en impose. Violent, il protège aussi farouchement sa véritable identité. C'est pour cela qu'il porte en permanence un masque en chair humaine, qui laisse seulement son nez et sa bouche visibles. Si quelqu'un essaye de lui enlever, il le tue sur le champ, même s'il s'agit d'un Chuchoteur. Idem, si une personne s'approche trop près d'Alpha, dont il est amoureux.

Lydia, l'amie inattendue de Carl Grimes

Comme le rapporte le média américain The Hollywood Reporter, Cassady McClincy (Love, Simon) incarnera Lydia, la fille d'Alpha. Dans les comics, elle est capturée par Jesus alors que les Chuchoteurs attaquent sauvagement le petit groupe de la Colline. En prison, Lydia commence à devenir ami avec Carl, le fils de Rick. Les fans en doutent, mais sa relation avec Carl sera impossible puisque l'adolescent est décédé dans la saison 7. Selon le média américain Forbes, Lydia devrait donc nouer une amitié avec Henry, le jeune protégé de Carol.



Le groupe de Magna

Comme le révèle média The Wrap, un nouveau groupe de personnages va faire son apparition. Originaire de Richmond (Virginie), il est dirigé par Magna (Nadia Hilker) en couple avec Yumiko (Eleanor Matsuura). Courageuse, intelligente et compétente, Magna a de nombreuses qualités comme Rick. On ne sait pas grand chose de la vie de Yumiko avant l'épidémie, si ce n'est qu'elle a commencé à voyager avec Magna dans la région de Washington DC. Elle sait se battre et compte quelques zombies et Chuchoteurs dans sa liste de victimes.

Incarnée par Lauren Ridloff, une comédienne sourde. Connie est décrite dans Entertainment Weekly comme "une survivante aguerrie, habile pour utiliser ses sens pour lire les gens, les situations et les problèmes". La jeune femme est accompagnée par sa sœur Kelly (Angel Theory) qui la protège contre toutes menaces possibles. Enfin, Luke (Dan Fogler) complète ce petit groupe. Il est "un survivant fatigué qui comprend que la sécurité est une priorité. Il apprécie ce qui est beau et ce qui a de l'espoir, ce qui le rend complètement humain", selon sa description relayée par The Wrap.