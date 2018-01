Rick et Daryl, héros de la série "The Walking Dead"

publié le 15/01/2018 à 16:07

Grande nouvelle pour les fans de The Walking Dead. La chaîne américaine AMC, qui diffuse le show depuis 2010, a annoncé que la série est renouvelée pour une neuvième saison. L'annonce était prévisible malgré les chiffres catastrophiques de la saison 8 outre-Atlantique.



Mais la surprise c'est surtout la nouvelle showrunner Angela Kang (scénariste de la série depuis 2011). Elle remplace Scott Gimple qui a œuvré pour la série depuis la saison 4. Récemment, il était dans le viseur des fans qui ont lancé une pétition pour son renvoi, après la disparition brutale d'un personnage dans la saison 8.

Mais, comme l'explique le média Entertainment Weekly, Scott Gimple n'est pas pour autant renvoyé de la série. Il prendra la fonction de "chef du contenu" et devra s'occuper de l'intégralité de l'univers The Walking Dead, y compris la série spin-off Fear The Walking Dead.

Une pétition pour le renvoi de Scott Gimple

Mais force est de constater que le remplacement de Scott Gimple arrive à un point stratégique, soit moins d'un mois après le début de la pétition qui a récolté plus de 80.000 signatures.



"Nous sommes fiers de reconnaître l'importance de la contribution d'Angela [Kang] à la série et d'établir une trajectoire claire pour une neuvième saison sous sa direction. De plus, avec gratitude et admiration, nous reconnaissons l'impact et la direction apportée par Scott [Gimple] sur le contenu qui alimente l'univers Walking Dead. Ensemble, nous allons rêver en plus grand et de manière encore plus large que jamais", a d'ailleurs expliqué dans un communiqué Charlie Collier, le président de la chaîne AMC.