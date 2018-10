publié le 03/10/2018 à 09:01

Le monde de The Walking Dead créé par Robert Kirkman est dense. Même le plus attentif des spectateurs pourrait louper un détail capital.



Vous pouvez donc vous relancer dans un visionnage complet des 16 épisodes de la saison 8 avant lundi 8 octobre ou profitez de notre esprit de synthèse pour vous remémorer les passages clés avant le premier épisode de la saison 9, intitulé A New Begining (Un nouveau commencement). Grâce à des vidéos dévoilées par la chaîne AMC, le public sait déjà que les Communautés tentent de créer un nouveau monde.

Les tensions sont aussi vives entre les Sauveurs et les compagnons de Rick, comme Daryl, Maggie et Jésus. Mais, comment en est-on arrivé là ? Où est donc passé Negan ? Il faudra encore patienter avant d'en savoir plus. Une chose est sûre : Rick fera ses adieux au cours de la diffusion de cette saison 9, très attendue par les fans.

Carl est mort

Carl Grimes succombe à une morsure de zombie dans l'épisode 9 de la saison 8 Crédit : AMC

C'est l'un des moments les plus douloureux de la saison 8. Mordu par un zombie alors qu'il est en mission avec Siddiq, Carl cache ensuite son infection à sa famille pendant de nombreux épisodes. Mais, pendant l'attaque d'Alexandria par les Sauveurs, le jeune homme est terrassé par la fièvre et des spasmes.



De nombreux flashblacks nous permettent de comprendre que les visions du Rick âgé étaient en réalité les rêves de Carl, qui souhaitait que son père et Negan enterrent la hache de guerre. Rêve que Rick va essayer de construire dans cette saison 9.



À bout de forces, Carl se tirera une balle dans la tête, tandis que Rick et Michonne pleurent à l'extérieur de son refuge.

Rick gagne la bataille contre Negan

Rick prend le dessus, lors de sa bataille finale contre Negan. C'est finalement Carl qui sauvera les deux hommes. Vous avez bien lu : avec ses lettres d'adieux leur implorant de faire la paix, Carl a bouleversé Rick et Negan. Rick tranche la gorge de Negan, avant de demander à Maggie et ses alliés de le soigner. La cheffe de la Colline refuse. "Ce n'est pas fini tant qu'il vit", hurle-t-elle, retenue par Michonne.



Negan est transporté pour stopper l’hémorragie et Rick s'adresse à toutes les Communautés et les Sauveurs : "Quiconque veut vivre en paix et trouver un terrain d'entente, ce monde est à vous, car la mort arrive". Une phrase qui nous renvoie aux ellipses qui ont été distillées dans la saison 8, où les Communautés vivent en paix, comme certains et certaines ont pu le lire dans les comics de The Walking Dead.

Negan alité à la fin de l'épisode 16 de "The Walking Dead" Crédit : capture d'écran YouTube

La guerre est finie. Negan est alité et Rick lui révèle qu'il "pourrira en prison" et qu'il devra observer ce nouveau monde se construire sans lui, comme on le découvre dans la bande-annonce de la saison 9.

Eugene a bien trahi les Sauveurs

Ancien ami de Rick, capturé par Negan dans la saison 7, Eugene a réussi à tromper les Sauveurs au cours de la saison 8. Son stratagème est enfin révélé dans l'épisode 16 : il avait bien trafiqué les munitions des Sauveurs, avant la bataille finale contre le camp de Rick. Leurs armes explosent au fur et à mesure qu'ils appuient sur les gâchettes, permettant à Rick, Maggie, Michonne et les autres de prendre le dessus.

Ezekiel perd les siens et sa tigresse Shiva

Ezekiel devant le sacrifice de Shiva Crédit : AMC

Le roi Ezekiel décide finalement de rejoindre la bataille contre Negan et les Sauveurs. Avec ses hommes, il mène une offensive majeure. Mais, les Sauveurs leur ont tendu un piège et le Roi ne doit sa survie qu'aux sacrifices des siens. Défait, il crie son désespoir devant les corps... jusqu'à ce qu'ils se raniment pour tenter de le dévorer. Peu après, il assiste aussi impuissant à la mort de sa tigresse Shiva, qui attaque une horde de zombies pour sauver son maître.





Simon et les Sauveurs anéantissent les Scavengers

Simon, le belliqueux bras droit de Negan, se rend dans le camp de Jadis, pour récupérer les armes des Scavengers. Si Negan a bien spécifié qu'aucun Scavenger ne doit être tué dans l'opération, Simon et ses hommes commettent un massacre. Jadis parvient à y échapper en se faisant passer pour morte. Elle assiste, ensuite, impuissante à la transformation des siens en zombies.

L'arrivée de Georgie et du Commonwealth

Georgie, un nouveau personnage de "The Walking Dead" Crédit : AMC

Pour les fans des comics, cette Georgie pourrait bien se révéler être la version cathodique de Pamela Milton, un nouveau personnage des bandes dessinées avec laquelle elle partage une grande ressemblance. Premier indice : Georgie est jouée par Jayne Atkinson, une actrice renommée déjà aperçue dans 24 heures chrono ou House of Cards. Un choix de casting qui préfigure déjà un rôle important.



Georgie confie à Maggie la "Clef", un dossier avec des plans pour réaliser des infrastructures agricoles, capables d'améliorer le développement de la Colline. Bienveillante, elle offre même de la nourriture aux habitants de la Colline qui approchaient dangereusement de la famine.



Elle terminera son séjour avec une promesse à Maggie : elle sera de retour, plus tard, pour continuer ces échanges. Reste à savoir si cette nouvelle alliée demeurera désintéressée et moralement juste, ou si elle trahira nos héros dans un grand retournement de situation...

Dwight part à la recherche de sa femme Laura

Daryl, qui a toujours détesté Dwight, son ancien geôlier (saison 7), décide de l'épargner. Plus encore, il lui rend sa liberté et lui demande d'aller retrouver Sherry, son épouse disparue dans la saison 7. Elle avait réussi à quitter le Sanctuaire après des années passées comme l'esclave de Negan. Dwight, part ainsi retrouver sa bien-aimée, qui pourrait faire son retour dans la saison 9 de la série.

Maggie, Daryl et Jésus veulent se venger

Maggie, leader de la Colline dans "The Walking Dead" Crédit : capture d'écran YouTube

Daryl a beau avoir laissé Dwight partir, Maggie n'est pas prête de pardonner. "Rick a eu tort. Michonne aussi. Alors on va prendre notre mal en patience, attendre le bon moment et lui montrer", explique-t-elle à Jésus. Daryl les rejoint et acquiesce, preuve que le trio devrait faire des ravages dans les prochains épisode.



Un discours qui annonce sans doute la saison 9 et montre que Maggie est prête à tout pour venger la mort de son compagnon Glenn (épisode 1, saison 7). Réussira-t-elle à s'opposer à Rick et Michonne ? La paix entre toutes les Communautés va-t-elle perdurer ? Negan peut-il vraiment changer ? Il faudra patienter encore quelques jours avant de le découvrir.