publié le 27/09/2018 à 18:43

Surprise ! Alors qu'Andrew Lincoln avait annoncé son départ de The Walking Dead pour la saison 9, l'acteur qui incarne Rick Grimes, a fait une étonnante révélation concernant son retour dans le show, au média américain Entertainment Weekly.



Le 25 septembre 2018, Andrew Lincoln a ainsi expliqué à EW qu'il sera de retour à Atlanta, où se déroule encore le tournage de la saison 9 de The Walking Dead. Rick va-t-il donc revenir ? D'une certaine manière, oui. "J'y retourne [sur le tournage]. Je vais assister un réalisateur, afin d'apprendre les ficelles du métier et de réaliser à mon tour l'année prochaine", confie-t-il.

On devrait donc retrouver Andrew Lincoln pour la saison 10 de la série (qui n'a pas encore été annoncée) derrière la caméra le temps d'un épisode. Il deviendra ainsi le 3e acteur de l'univers de The Walking Dead à stopper la lutte contre les zombies pour porter la casquette de réalisateur, après Colman Domingo (Strand dans Fear The Walking Dead), Michael Cudlitz (Abraham de The Walking Dead) à qui l'on devra l'épisode 7 de la saison 9 (diffusé le 19 novembre 2018 sur OCS).