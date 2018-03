publié le 07/03/2018 à 07:30

Qui est vraiment Jadis de The Walking Dead ? La mystérieuse leader de la Communauté des Scavengers trouble les fans de la série depuis sa première apparition dans la saison 7. Certain(e)s pensent qu'elle serait liée aux Chuchoteurs, cette communauté qui se "déguise" en zombies pour survivre et connue des lecteurs de comics. Depuis la diffusion de l'épisode 10 lundi dernier, et surtout une interview de Pollyanna McIntosh (Jadis), les cerveaux des fans bouillonnent. Attention, la suite du texte contient des spoilers.



Jadis a perdu sa Communauté. Dans l'épisode 10 de la saison 8, Simon (le bras de droit de Negan) et les Sauveurs ont décimé son groupe, contre l'avis de Negan. La mystérieuse survivante se retrouve donc isolée dans la décharge qu'il leur servait de refuge. Rick refuse de la sauver, après sa trahison dans le final de la saison 7. Que va-t-il donc advenir de ce personnage si intriguant ? De nombreux et nombreuses fans voudraient qu'elle devienne Alpha, la leader des Chuchoteurs, attendus de pied ferme par le public.

Dans un entretien à EW, Pollyanna McIntosh s'est exprimée sur le sujet. "Les gens adorent vraiment ce personnage [Alpha], ils seraient ravis de la voir et je serai honorée de l'incarner, mais je serais aussi ravie d'avoir une autre figure féminine dans la série", a commencé l'actrice.

Pollyanna McIntosh met les choses au clair

À la fin de son entretien, Pollyanna McIntosh n'y pas par quatre chemins. Elle a effectivement parlé de la théorie Jadis/Alpha à Scott M/Gimple, le showrunner de la série, qui lui a donné une réponse claire. "Il l'a dit publiquement et à moi : 'C'est une chose complètement différente. Ce n'est pas toi' et je lui ai répondu : 'Je suis bien d'accord'".



Reste à savoir les Chuchoteurs et Alpha feront un jour une apparition dans la série. En attendant, AMC qui diffuse The Walking Dead, essaye de recréer l'engouement chez les fans avec un teaser de l’épisode 11 fort en tension.